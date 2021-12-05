وداعا لغش التجار كيفية التمييز بين العسل الخام والعسل المعالج بكل سهولة

فوائد العسل للبشرة يعتبر العسل سائل حلو المذاق ذا قوام سميك يخزنه النحل كغذاء داخل الخلية، ويختلف لون وطعم ورائحة العسل اعتمادا على نوع الزهور التي جمع الرحيق منها، وقد أستخدم العسل منذ العصور القديمة كغذاء ودواء، لأنه غنى بالمركبات النباتية المفيدة، ويستخدم العسل كبديل صحي عن السكر، فيمكننا استخدامه لتحلية الشاي والقهوة ووضعه على الزبادي والحبوب والشوفان وبعض أنواع الحلويات، وللعسل فوائد صحية كثيرة للعناية بصحة البشرة والجلد وله خواص مضادة للأكسدة.

فوائد العسل للشعر والبشرة

يدخل عسل النحل وشمع العسل في صناعة مستحضرات التجميل وذلك لأن العسل يعتبر مرطبا طبيعيا يعمل على العناية بالبشرة.

قناع لتحسين ملمس البشرة: تمزج ملعقة كبيرة من العسل مع ثلث كوب من دقيق الشوفان المطحون، ثم تضاف ملعقة صغيرة من ماء الورد، ولكن يجب قبل ذلك تنظيف الوجه جيدا قبل وضع الخليط على الوجه، يوزع الخليط على الوجه والاسترخاء مدة تتراوح بين 10 دقائق إلى ساعة ونصف، ثم يزال الخليط باستخدام منشفة ناعمة وماء دافئ ثم يشطف بالماء البارد،

غسول للبقع الجافة على البشرة

يضاف 5مليلترات من عسل النحل و5 مليمترات من زيت الزيتون و 2.5 مليمتر من عصير الليمون، ثم يوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.

غسول لتنعيم الشعر:للعسل خصائص عديدة في تغذية وترطيب وتنعيم الشعر حيث يمكننا عمل بلسم للشعر باستخدام العسل من خلال مزج 10 مليمترات من زيت الزيتون مع 5 مليمترات عسل نحل ويوضع على الشعر، ويغسل بعد 15 دقيقة ستلاحظين الفرق،

غسول ترطيب البشرة

قم بمزج 2 ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة صغيرة من الحليب كامل الدسم، ثم يوضع الخليط على الوجه مدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

غسول للبشرة:يمكن مزج كمية صغيرة من عصير الليمون مع 5 مليمترات من عسل النحل ويوضع على الوجه، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم الماء البارد لغلق مسام الوجه،

غسول لاستعادة لمعان الشعر

يمزج 5 مليمترات من عسل النحل مع 4 أكواب من الماء الدافئ ويغسل به الشعر، ثم يشطف.

علاج الشفاه المتشققة: يمكن علاج تشقق الشفاه باستخدام عسل النحل حيث يوضع كمية مناسبة من عسل النحل على الشفاه الجافة والمتشققة، وسوف تستعيد الشفاه رطوبتها ولمعانها،

علاج بثور البشرة: يوضع عسل النحل بشكل مباشر على بثور البشرة وسوف تختفى سريعا.

كيفية التمييز بين العسل الخام والعسل المعالج

هناك أنواع كثيرة من عسل النحل ويجب التفريق بين العسل الخام والعسل المعالج، ويكون الفرق بينهما بأن العسل المعالج يتعرض لعملية صناعة ومعالجة، وللعسل الخام فوائد أكثر بكثير من العسل المعالج وهذه بعض الطرق للتمييز بين العسل الخام والمعالج.

ضع قطرة من العسل على الإبهام فإذا انتشرت نقطة العسل أو انسكبت فهذا يعنى أن العسل معالج، أما إذا ثبتت القطرة على الإبهام فإن العسل يكون خام، وهناك طريقة أخرى للتمييز بين العسل الخام والعسل المعالج ضع ملعقة من العسل في كوب من الماء، فإذا استقر في القاع وبدأ يذوب تدريجيا فهو يكون خام، أما إذا وضع العسل في الماء وبدأ في الذوبان سريعا فيكون العسل معالج، ظهور البلورات، حيث أن جزيئات العسل الخام تتبلور مع التخزين، ولكن يبقى العسل المعالج شفافا حتى لو طالت مدة تخزينه، يكون العسل الخام ذو قوام حليبي، ويحتوى على كمية بسيطة من حبوب اللقاح، وقطع صغيرة من قرص العسل، أو بقايا من أجنحة النحل، أما العسل المعالج يخلو من تلك المكونات.