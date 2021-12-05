ألذ طريقة لعمل البسبوسة المرملة مثل المحلات بأقل التكاليف

تعتبر البسبوسة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها من أنواع الحلويات التي تشتهر بكثرة في جميع بلاد العالم، فقد توجد طرق كثيرة ومتعددة لعمل البسبوسة فمن الممكن أن يتم عملها بالزبادي أو بدون زبادي فكلا منهم لها طعم مختلف وعامة أن البسبوسة لها مذاق رائع وجذاب وقوام رملي فهي من الأنواع التي تحتوي علي كميات كبيرة جدا من السكريات. مكونات عمل البسبوسة نصف كيلو من دقيق السميد.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

ربع كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب من السمنة البلدي أو الزبدة.

كمية من البندق.

مكونات عمل الشربات وهي كوب واحد كبير من الماء وكوب صغير من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل البسبوسة أولا لابد من تجهيز الشربات وهو عبارة عن وضع إناء عميق علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضف إليها كوب صغير من السكر ونتركهم علي النار حوالي عشر دقائق، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونتركهم مرة أخري علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفع الإناء من علي النار ونتركه حتي يبرد لأن من الأفضل إضافة الشربات بارد علي البسبوسة السخنة.

وبعد ذد نحضر طبق عميق ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد ثم نضيف ربع كوب من السكر وملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند ويتم تقليب المكونات.

ثم يتم وضع نصف كوب كبير من السمنة ويتم مزج الخليط جيدا مع السمنة وبعد ذلك نضيف كوب كبير من الزبادي ونقوم بعجن المكونات جيدا للحصول علي عجينة قوامها متجانس ورملي.

ونقوم بتجهيز صينية وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع خليط البسبوسة بها ونضعها داخل الفرن بشرط أن تكون الفرن سخنة.

ونتركها في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تأخذ اللون الذهبي الغامق ويتم إخراجها ونضيف إليها الشربات البارد. مكونات عمل البسبوسةطريقة عمل البسبوسة الوسوم

تعتبر البسبوسة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها من أنواع الحلويات التي تشتهر بكثرة في جميع بلاد العالم، فقد توجد طرق كثيرة ومتعددة لعمل البسبوسة فمن الممكن أن يتم عملها بالزبادي أو بدون زبادي فكلا منهم لها طعم مختلف وعامة أن البسبوسة لها مذاق رائع وجذاب وقوام رملي فهي من الأنواع التي تحتوي علي كميات كبيرة جدا من السكريات. مكونات عمل البسبوسة نصف كيلو من دقيق السميد.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

ربع كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب من السمنة البلدي أو الزبدة.

كمية من البندق.

مكونات عمل الشربات وهي كوب واحد كبير من الماء وكوب صغير من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل البسبوسة أولا لابد من تجهيز الشربات وهو عبارة عن وضع إناء عميق علي النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضف إليها كوب صغير من السكر ونتركهم علي النار حوالي عشر دقائق، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونتركهم مرة أخري علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفع الإناء من علي النار ونتركه حتي يبرد لأن من الأفضل إضافة الشربات بارد علي البسبوسة السخنة.

وبعد ذد نحضر طبق عميق ونضع به نصف كيلو من دقيق السميد ثم نضيف ربع كوب من السكر وملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند ويتم تقليب المكونات.

ثم يتم وضع نصف كوب كبير من السمنة ويتم مزج الخليط جيدا مع السمنة وبعد ذلك نضيف كوب كبير من الزبادي ونقوم بعجن المكونات جيدا للحصول علي عجينة قوامها متجانس ورملي.

ونقوم بتجهيز صينية وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع خليط البسبوسة بها ونضعها داخل الفرن بشرط أن تكون الفرن سخنة.

ونتركها في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تأخذ اللون الذهبي الغامق ويتم إخراجها ونضيف إليها الشربات البارد. مكونات عمل البسبوسةطريقة عمل البسبوسة

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