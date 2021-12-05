الهريسة بالمكسرات حضريها زي المحلات بطريقة بسيطة وسهلة

الهريسة بالمكسرات، تعد الهريسة أو بما تسمى بالبسبوسة في بعض الدول العربية وأنها من الحلويات الشرقية التي يحبها العديد بمعظم الدول العربية ولكن كل دولة تقدمها وتحضرها بطرق مختلفة ومتعددة، فاليوم من خلال موقعنا سوف نحضرها بالطريقة المصرية بالخطوات والمقادير المظبوطة لضمان نجاح عملها مائة بالمائة، وسيتم عملها بالمكسرات.

الهريسة المصرية بالمكسرات:

تعتبر الهريسة بالمكسرات من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكير من الأشخاص، فتتسم طريقة تحضير الهريسة بالسهولة فترغب كل أم في أن تحضر إلى أفراد أسرتها كل ما المأكولات في المنزل لذلك أقبلت على أن تحضر إليهم الهريسة في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الهريسة بالمكسرات.

طريقة عمل الهريسة:

تعتبر الهريسة من أنواع الحلوى التي يفضلها الكثيرين ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الهريسة:

كأس من الدقيق السميد.

كأس من جوز الهند.

كأس من السكر.

كأس من السمن.

ملعقتان من العسل.

نصف كأس من المياه المغلي.

كأس من المكسرات.

مقادير الشربات:

إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الشربات:

كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ملعقة من السمنة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الشربات بالخطوات:

يتم تحضير الشربات لعمل الهريسة في البيت بكل سهولة بالمكونات السهلة البسيطة وتشمل السكر والماء وعصير الليمون، فمن خلال السطور التالية سوف نوضح طريقة العمل بالخطوات:

حضري أناء عميق وضعي بها الماء، والسكر، ثم قومي بالتقليب جيدا حتى تتم الأذابة تماما. بعدها نضع عصير الليمون مع التقليب وبعدها السمن. نرفع المكونات السابقة على النار حتى يتم عملها جيدا.

طريقة تحضير الهريسة:

يتم تحضير الهريسة بخطوات سهلة وبسيطة وبمقادير بسيطة ولكن من يبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل سنقدم إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الهريسة:

الحصول على إناء ويتم وضع فيها كلًا من السكر ودقيق السميد وجوز الهند والسمنة ويتم تقليب المقادير جيدًا مع بعضها البعض لحين أن تخلط المكونات. بعد ذلك يتم إضافة العسل والمياه وتقليب المكونات لحين أن يتشكل لديك قوام متماسك ولين. الحصول على صينية ويتم دهنها بالسمن ويتم وضع الخليط بها ثم إضافة المكسرات عليه من على الوجه. يتم الضغط من أجل إدخال المكسرات بداخل الهريسة حتى لا تحترق أثناء التحمير. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها تحت الشواية لمدة عشرة دقائق لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد خروجها من الفرن يتم وضع الشربات البارد عليها. يتم تحضير الشربات من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السكر والمياه وعصير الليمون ويتم رفعهم على النار لحين أن يثقل الشربات. يتم تركه لحين أن يبرد ثم بعد ذلك يتم وضعه على الهريسة بعد أن يخرج من الفرن. هكذا تكون طريقة تحضير الهريسة وبالهناء على الجميع.

نصف كوب من الدقيق السميد الناعم.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من جوز الهند الناعم.

كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن النباتي.

ملعقتان من العسل الأبيض الصافي.

نصف كوب من المياه المغلية.

كوب من المكسرات المشكلة على حسب الرغبة.

القطر أو الشربات.

طريقة تحضير البسبوسة بالدقيق الأبيض والسميد: