بالخلطة السرية.. طريقة صحية لقلي القرنبيط المقرمش بدون ما يشرب نقطة زيت نهائياً

القرنبيط واحد من بين أهم أنواع الخضراوات الأكثر تميز وهو من نفس نوع فصيلة خضار الكرنب وله العديد من الفوائد حيث يعتبر واحد من بين أهم المكونات الطبيعية والتي تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن الطريقة التي يتم اعداد القرنبيط بها لا تعد صحية على الإطلاق حيث أن الكثير من الناس يقومون بقليه بالكثير من الزيت وتعد الوصفة ممتازة في المذاق ولكنها تكون من أكثر الوصفات التي ترهق الجهاز الهضمي، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الوصفة الصحية والتي يمكننا من خلالها أن نقوم بالتحضير لوصفة القرنبيط المتميزة والتي تعمل على إمداد الجسم بالكثير من المغذيات ولا تعد مرهقة في هضمها.

طريقة صحية لقلي القرنبيط المقرمش

من الممكن أن يتم استعمال مكونات بسيطة تساعد في التحضير لتلك الوصفة من القرنبيط المطهي بطريقة صحية، ومن الممكن أن نقوم بالإحضار لمقادير بسيطة تساعد بشكل كبير في التحسين من طعم القرنبيط حيث أننا في تلك الوصفة نستبعد مكون الزيت الغزير ومن الممكن أن نستعمل مكونات أخرى تكون كما يلي في النقاط القادمة:

قطع من خضار القرنبيط.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

عدد اثنين بيضة.

فلفل أسود وكمون مطحون ناعم.

ملعقتان من الزيت.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

طريقة تحضير القرنبيط

من الممكن أن نستعمل تلك الخلطة المتميزة في عمل أفضل وصفات القرنبيط المتميزة بالطعم والنكهة التي يفضلها الكثيرون ولكن من دون الحاجة لزيت غزير حيث أننا سنقوم بالتسوية للقرنبيط بعد القيام بالآتي:

الخطوة الأولى هي السلق لقطع القرنبيط بشكل جيد في ماء مغلي مع القليل من الملح مع القليل من الكمون.

نقوم بالتصفية لخضار القرنبيط الذي قد تم سلقه.

بعد ذلك نقوم بوضع المكونات التي قد سبق التعرف عليها حتى يتم خلطها لعمل الكوفر المميز للقرنبيط.

بعد ذلك يتم تبطين القرنبيط بتلك الخلطة المتميزة والتي قد تم تتبيلها بمختلف أنواع التوابل المفضلة، ومن ثم يتم إحضار صاج مناسب.

تتم التسوية للقرنبيط بالصاج على حرارة متوسطة حتى تمام تسوية الغلاف الخارجي ويقدم مع السلطة.

أسرار نجاح القرنبيط المقرمش

ومن أسرار نجاح القرنبيط أنه عند إضافة ملعقة من النشا الي خليط القرنبيط فإنه يعمل علي عدم امتصاص الزيت بشكل كبير، ويكون صحي لأن الإكثار من الزيت في الاكل يسبب الكثير من الأمراض، كما أن ملعقة نشا تساعد في جعل القرنبيط مقرمش وطعم لذيذ، مش هتبطلي تعمليه تاني.