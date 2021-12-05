أقوي ماسك لتفتيح البشرة وإزالة حب الشباب والبقع الداكنة نهائياً لبشرة صافية وزي القمر

يعتبر ماء الورد من أكثر المواد الطبيعية إستخدامًا للبشرة لأنه له العديد من الفوائد، حيث يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، لأنه يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب، ويعمل على ترطيبها أيضًا، بالإضافة إلى إنه يستخدم في تهدئة إلتهاب البشرة الناتج عن حروق الشمس، ويستخدم لإغلاق مسام البشرة للحفاظ عليها من التصاق الأتربة والاتساخات بها.

ماء الورد والليمون لعلاج حب الشباب وتفتيح البشرة

يعتبر عصير الليمون من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير ويدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية كما إنه يعمل على التخلص من حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا

المكونات

ملعقة طعام واحدة من ماء الورد.

ملعقة طعام واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

يتم وضع المكونات مع بعضها وتقليبهم جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يتم تنظيف البشرة جيدًا بإستخدام الغسول الخاص بها.

يتم تجفيف البشرة ووضع الخليط عليها مع التركيز على المناطق التي يتواجد بها حب الشباب.

يترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يشطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

يتم تكرار الوصفة مرة واحدة في الإسبوع مع الاستمرار على استخدامها للحصول على نتائج جيدة.

وصفة العسل وماء الورد لتفتيح البشرة

يعمل العسل على تفتيح البشرة بشكل كبير بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب

المكونات

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التطبيق