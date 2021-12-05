طريقة تحضير كيكة الدسباسيتو بدقة تجعلها كالجاهزة تماماً

تعتبر كيكة الدسباسيتو واحدة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وذلك لإحتوائها على الشيكولاتة بكل أشكالها والتي تعتبر من أكثر الأطعمة التي تعمل على أرتفاع هرمون السعادة، ويضطر الكثير إلى شراء كيكة الدسباسيتو من الخارج بالرغم من أن تكلفتها بسيطة جداً، يتم تحضير كيكة الدسباسيتو بخطوات بسيطة وسهلة وترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الدسباسيتو في المنزل بكل سهولة وبمقادير مظبوطة.

كيفية تحضير كيك الدسباسيتو

يعتبر كيك الدسباسيتو من أنواع الحلوى التي يفضل تناولها الكثيرين فتتسم بأنها شهية وذو مذاق شهي وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير كيك الدسباسيتو.

كأس إلا ربع الكأس من السكر الأبيض. كأس إلا ربع الكلأس من الدقيق الأبيض. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. أربعة ملاعق من الكاكاو الخام. ملعقة من الفانيليا السائلة. ربع ملعقة من الملح.

مقادير كيكة الدسباسيتوصوص الدسباسيتو

يتم تحضير الصوص لحشو وتزيين كيكة الدسباسيتو ويمكن الحصول عليه بإحضار كلًا من التالي.

نصف كأس من الحليب الدافئ. ملعقة من النوتيلا. كأسان من الكريمة. كأس من الشوكولاتة المبشورة. ربع كأس من السكر البودرة. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

مقادير صوص الدسباسيتوطريقة تحضير كيك الدسباسيتو

يتم تحضير كيك الدسباسيتو بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيك الدسباسيتو والتي من خلالها نضمن لحضراتكم نجاح الدسباسيتو من أول مرة.

يجب أن يتم تسخين الفرن أولًا وذلك قبل خفق المكونات لضمان خفية الكيكة. يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع البيض والفانيليا فيه ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي. يتم إضافة السكر بصورة تدريجية مع الخفق لحين أن يتغير لون الخليط. يتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع كلًا من الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر بعد نخل كل تلك المكونات ويتم تقليبهم جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة مزيج الدقيق إلى البيض ويتم التقليب لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض.

خطوات تحضير كيكة الدسباسيتو