اعملي بهذه الطريقة الطحينة البيضة بالسمسم بقوام ثقيل ومقادير مظبوطة زي الجاهز وأحلي

تعد الطحينة من العناصر الغذائية المفيدة جدا ويطلق عليها العديد من الأسماء التي تعرف بها ومنها الراشي واسم الرهش وأيضا يطلق عليها اسم الطحينية، وهي من العناصر الأساسية التي تضاف الى جميع الاكلات المتنوعة والتي يكون لها مذاقها الخاص، و الطحينة تحتوي على عناصر طبيعية و تكون غنية بالكالسيوم والحديد كما تتضمن الأحماض الأمينية التي تتميز بها الطحينة. تحضير الطحينة في المنزل تحضير الطحينة في المنزل المقادير نستخدم كوب واحد من بذور السمسم المحمصة.

250 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء صغير ونضع به كوب واحد من بذور السمسم ونقوم بتنقيته بشكل جيد ثم نقوم بغسله وتعرضه الهواء حتى يتم تنشيفها.

ثم نضع الوعاء في الفرن حتى يتم تحميصه في جميع النواحي ويأخذ اللون الذهبي نخرجه من الفرن.

ثم نقوم بوضع كوب من بذور السمسم في مطحنة الخلاط الكهربائي ويتم مطحنة بشكل جيد حتى نحصل على السمسم كبودر.

نقوم بنخل نصف كوب من الدقيق الأبيض ورشة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض.

نقوم باضافة كوب من زيت الزيتون بشكل تدريجي على خليط الدقيق والسمسم المحمصة و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

ونلاحظ أن القوام بدأ يتماسك مع بعضهم.

ناتي بعلبة بلاستيكية فارغة محكمة الغلق ونضع بها خليط الطحينة.

نترك العبوة الطحينة في الثلاجة حتي يتم تمسكها مع بعضها وتاخذ منها للاستخدام وتعديلها الي الثلاجة مرة اخري. نصائح يجب اتباعها عند إعداد الطحينة في المنزل يجب أن نقوم بوضع كمية كبيرة من بذور السمسم في وعاء كبير وتحميصه ووضعه في علبة محكمة الغلق حتى تأخذ منه عند الاحتياج وخزنة، فتعد عمل العجينة يكون بذور السمسم متوفرة لدينا.

عند عمل الطحينة يستخدم في العادي كوب من زيت الزيتون في حالة عدم توافر لدينا في المنزل نقوم باستخدام كوب من الزيت النباتي العادي.

اذا لم يكن هناك مجال تحميص السمسم ويمكن استخدامها في الطحين كما هي مع ملاحظة انها تكون ناشفة حتى يسهل طحنها. نصائح يجب اتباعها عند إعداد الطحينة في المنزل الوسوم

تعد الطحينة من العناصر الغذائية المفيدة جدا ويطلق عليها العديد من الأسماء التي تعرف بها ومنها الراشي واسم الرهش وأيضا يطلق عليها اسم الطحينية، وهي من العناصر الأساسية التي تضاف الى جميع الاكلات المتنوعة والتي يكون لها مذاقها الخاص، و الطحينة تحتوي على عناصر طبيعية و تكون غنية بالكالسيوم والحديد كما تتضمن الأحماض الأمينية التي تتميز بها الطحينة. تحضير الطحينة في المنزل تحضير الطحينة في المنزل المقادير نستخدم كوب واحد من بذور السمسم المحمصة.

250 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء صغير ونضع به كوب واحد من بذور السمسم ونقوم بتنقيته بشكل جيد ثم نقوم بغسله وتعرضه الهواء حتى يتم تنشيفها.

ثم نضع الوعاء في الفرن حتى يتم تحميصه في جميع النواحي ويأخذ اللون الذهبي نخرجه من الفرن.

ثم نقوم بوضع كوب من بذور السمسم في مطحنة الخلاط الكهربائي ويتم مطحنة بشكل جيد حتى نحصل على السمسم كبودر.

نقوم بنخل نصف كوب من الدقيق الأبيض ورشة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض.

نقوم باضافة كوب من زيت الزيتون بشكل تدريجي على خليط الدقيق والسمسم المحمصة و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

ونلاحظ أن القوام بدأ يتماسك مع بعضهم.

ناتي بعلبة بلاستيكية فارغة محكمة الغلق ونضع بها خليط الطحينة.

نترك العبوة الطحينة في الثلاجة حتي يتم تمسكها مع بعضها وتاخذ منها للاستخدام وتعديلها الي الثلاجة مرة اخري. نصائح يجب اتباعها عند إعداد الطحينة في المنزل يجب أن نقوم بوضع كمية كبيرة من بذور السمسم في وعاء كبير وتحميصه ووضعه في علبة محكمة الغلق حتى تأخذ منه عند الاحتياج وخزنة، فتعد عمل العجينة يكون بذور السمسم متوفرة لدينا.

عند عمل الطحينة يستخدم في العادي كوب من زيت الزيتون في حالة عدم توافر لدينا في المنزل نقوم باستخدام كوب من الزيت النباتي العادي.

اذا لم يكن هناك مجال تحميص السمسم ويمكن استخدامها في الطحين كما هي مع ملاحظة انها تكون ناشفة حتى يسهل طحنها. نصائح يجب اتباعها عند إعداد الطحينة في المنزل

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