تمتع بالذ سلطة طحينة واحلي سلطة طحينية باللبن بطريقة سهلة وصحية ولذيذة

سلطة الطحينة من الذ واحلي انواع السلاطات اللذيذة الشهية في كل وجبة، والتي يقبل عليها الكثير من الناس وهناك العديد من الوجبات التي يفضل تناول سلطة الطحينية معها، حيث يفضل الكثير تناولها مع الوجبات السريعة مثل الكباب أو الكفتة، أو الفراخ المشوية، والبعض الآخر يفضل أكلها مع وجبات المؤكلات البحرية مثل السمك والجمبري وغيرها العديد من المؤكلات، حيث تعتبر من الوجبات سريعة وسهلة التحضير ولذيذة المذاق، حيث تتعدد أنواعها فهناك تواجد سلطة طحينة بالكمون، وسلطة طحينة بالزبادي، وسلطة طحينة العادية، وسوف نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير سلطة الطحينة بأنواعها دون تكلفة في المنزل وبأبسط المكونات لأحلي سلطة طحينة. طريقة تحضير سلطة الطحينة المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نحضر طبق لنضع به ربع كوب الطحينة الخام، وثلاث فصوص الثوم المهروس، ونصف ملعقة الملح والكمون، مع إضافة ثلاث ملاعق الخل الأبيض، ونقلب كل هذه المكونات جيدا.

ثم نضيف إلى هذه المكونات ثلاث ملاعق الدقيق بالتدريج مع حركة التقليب المستمرة، ثم نضيف ملعقة من الزيت النباتي، ونخلط المكونات جيدا ببعضهم. نستمر في عملية التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب المتماسك.

ونخضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة الشهية، ونضع عليها أعواد من البقدونس للتزيين وحسب الرغبة. طريقة أشهى سلطة طحينة باللبن المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

كوب من اللبن الحليب السائل.

حبة ليمون واحدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نأتي بوعاء نظيف ونضع فيه ربع كوب من الطحينة، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الخل، ونقلب المكونين جيدا.

ثم نضيف إليها كوب من اللبن الحليب السائل، ونضيف إليها نصف ملعقة من الملح، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ونمزجهم جيدا ببعضهما.

ثم نضع عليهم زيت الزيتون، مع إضافة عصير حبة الليمون، ويقلب تماما للحصول علي قوام متماسك ومناسب.

نحضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة باللبن التي تم إعدادها، مع إضافة القليل من أعواد البقدونس وزيت زيتون في الوجه، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وتناولها مع أي وجبة. طريقة تحضير سلطة الطحينة المكوناتطريقة التحضيرطريقة أشهى سلطة طحينة باللبن المكوناتطريقة التحضير الوسوم

سلطة الطحينة من الذ واحلي انواع السلاطات اللذيذة الشهية في كل وجبة، والتي يقبل عليها الكثير من الناس وهناك العديد من الوجبات التي يفضل تناول سلطة الطحينية معها، حيث يفضل الكثير تناولها مع الوجبات السريعة مثل الكباب أو الكفتة، أو الفراخ المشوية، والبعض الآخر يفضل أكلها مع وجبات المؤكلات البحرية مثل السمك والجمبري وغيرها العديد من المؤكلات، حيث تعتبر من الوجبات سريعة وسهلة التحضير ولذيذة المذاق، حيث تتعدد أنواعها فهناك تواجد سلطة طحينة بالكمون، وسلطة طحينة بالزبادي، وسلطة طحينة العادية، وسوف نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير سلطة الطحينة بأنواعها دون تكلفة في المنزل وبأبسط المكونات لأحلي سلطة طحينة. طريقة تحضير سلطة الطحينة المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نحضر طبق لنضع به ربع كوب الطحينة الخام، وثلاث فصوص الثوم المهروس، ونصف ملعقة الملح والكمون، مع إضافة ثلاث ملاعق الخل الأبيض، ونقلب كل هذه المكونات جيدا.

ثم نضيف إلى هذه المكونات ثلاث ملاعق الدقيق بالتدريج مع حركة التقليب المستمرة، ثم نضيف ملعقة من الزيت النباتي، ونخلط المكونات جيدا ببعضهم. نستمر في عملية التقليب حتى نحصل على القوام المطلوب المتماسك.

ونخضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة الشهية، ونضع عليها أعواد من البقدونس للتزيين وحسب الرغبة. طريقة أشهى سلطة طحينة باللبن المكونات ربع كوب من الطحينة الخام.

كوب من اللبن الحليب السائل.

حبة ليمون واحدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نأتي بوعاء نظيف ونضع فيه ربع كوب من الطحينة، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الخل، ونقلب المكونين جيدا.

ثم نضيف إليها كوب من اللبن الحليب السائل، ونضيف إليها نصف ملعقة من الملح، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ونمزجهم جيدا ببعضهما.

ثم نضع عليهم زيت الزيتون، مع إضافة عصير حبة الليمون، ويقلب تماما للحصول علي قوام متماسك ومناسب.

نحضر طبق للتقديم ونضع به سلطة الطحينة باللبن التي تم إعدادها، مع إضافة القليل من أعواد البقدونس وزيت زيتون في الوجه، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وتناولها مع أي وجبة. طريقة تحضير سلطة الطحينة المكوناتطريقة التحضيرطريقة أشهى سلطة طحينة باللبن المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمتع بالذ سلطة طحينة واحلي سلطة طحينية باللبن بطريقة سهلة وصحية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.