ملعقة الخميرة المعجزة لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وإزالة الأسمرار والبقع والجلد الميت للأبد

الخميرة هي نوع من الخمائر المستخدمة في جميع دول العالم وهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والشعر والبشرة، في الأونة الأخيرة أصبحت تستخدم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة لأنها تعالج مشاكلها المختلفة وترطب وتنعم الجلد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الخميرة البيرة للبشرة فتابعونا. وصفة الخميرة البيرة للبشرة وصفة الخميرة البيرة للبشرة الخميرة والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من خل التفاح.

نصف ملعقة صغيرة من الدقيق. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية نقوم بتذويب ملعقة كبيرة من الخميرة في كمية مناسبة من الماء ونتركها قليلا ثم نضيف العسل. مع خل التفاح والدقيق ويمكن أيضا وضع ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس. نقوم بوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تقوم بترطيب البشرة وتجعلها أكثر إشراقة ونضارة. الخميرة والحليب الخميرة والحليب المكونات: 2 ملعقة من الخميرة الفورية.

عصير ليمونة.

ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب 2 ملعقة من الخميرة مع الحليب ثم نضيف الزبادي وعصير الليمون ونضع المزيج على البشرة بالكامل. نتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تعتبر بديل رائع للبوتوكس إذا كنت ترغبين بالحصول على بشرة مشدود وسمينة. كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. الخميرة وزيت جوز الهند الخميرة وزيت جوز الهند المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الخميرة مع النشا أو الدقيق وزيت جوز الهند ونقلب ثم نضيف عصير الليمون ونخلط المكونات للحصول على عجينة لينة. نضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وبعد ذلك نمسح البشرة بمنديل به ماء ورد. هذه الوصفة تعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتغلق مسام البشرة وتجعلها أكثر نعومة وجمال. الخميرة مع ماء الورد الخميرة مع ماء الورد المكونات: 2 ملعقة من الخميرة.

ملعقة ماء ورد.

كبسولة فيتامين أ. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. الوسوم

الخميرة هي نوع من الخمائر المستخدمة في جميع دول العالم وهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والشعر والبشرة، في الأونة الأخيرة أصبحت تستخدم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة لأنها تعالج مشاكلها المختلفة وترطب وتنعم الجلد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الخميرة البيرة للبشرة فتابعونا. وصفة الخميرة البيرة للبشرة وصفة الخميرة البيرة للبشرة الخميرة والعسل المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من خل التفاح.

نصف ملعقة صغيرة من الدقيق. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية نقوم بتذويب ملعقة كبيرة من الخميرة في كمية مناسبة من الماء ونتركها قليلا ثم نضيف العسل. مع خل التفاح والدقيق ويمكن أيضا وضع ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس. نقوم بوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تقوم بترطيب البشرة وتجعلها أكثر إشراقة ونضارة. الخميرة والحليب الخميرة والحليب المكونات: 2 ملعقة من الخميرة الفورية.

عصير ليمونة.

ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب 2 ملعقة من الخميرة مع الحليب ثم نضيف الزبادي وعصير الليمون ونضع المزيج على البشرة بالكامل. نتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تعتبر بديل رائع للبوتوكس إذا كنت ترغبين بالحصول على بشرة مشدود وسمينة. كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. الخميرة وزيت جوز الهند الخميرة وزيت جوز الهند المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة من النشا.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الخميرة مع النشا أو الدقيق وزيت جوز الهند ونقلب ثم نضيف عصير الليمون ونخلط المكونات للحصول على عجينة لينة. نضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وبعد ذلك نمسح البشرة بمنديل به ماء ورد. هذه الوصفة تعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتغلق مسام البشرة وتجعلها أكثر نعومة وجمال. الخميرة مع ماء الورد الخميرة مع ماء الورد المكونات: 2 ملعقة من الخميرة.

ملعقة ماء ورد.

كبسولة فيتامين أ. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء نضع المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

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