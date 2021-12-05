طريقة عمل السينابون غرقان بالصوص الأبيض بمكونات هشة وخفيفة وغير مكلفة وطعم حكاية

السينابون من الحلويات الأشهر التي يحبها الكثير من الأولاد والكبار والسيدات وخاصة الفتيات، وهذا فقد يتم تحضير هذا السينابون بسهولة في المنزل بدلا من شرائه من المحلات المخصصة لبيع هذه الحلوى، وهذا بالإضافة إلى الصوص المميز الذي يعطي السينابون مذاق مميز وجميل وفهي تتميز بالمذاق الجميل والطيب، فهي من الحلويات التي يتم إضافة القرفة لها لتعطيها مذاق ينال اعجاب الكثير، فق تتمكن من تحضير هذه الوصفة بسهولة في المنزل ويتم تحضير هذه الوصفة في ستون دقيقة ونقوم بتحضيرها لتكفي ست أشخاص. مكونات عمل السينابون في المنزل ملعقتين من الخميرة

كوب من الحليب الدافئ

الزبدة، وثلاث أكواب من السكر

بيضتين، كمية من الطحين.

ملعقة من الملح

مقادير الحشو (ثلاث أكواب زبدة- سكر بني- القرفة)

خلطة التزيين (سكر بودر- فانيليا- حليب) مكونات عمل السينابون في المنزل طريقة تحضير السينابون يتم تحضير الوصفة من خلال خلط وضع الخميرة مع كمية الحليب الساخن ومن ثم التقليب حتى تذوب تماما، ومن ثم يتم إضافة الخميرة والزبدة والسكر والبيض والطحين والملح ويتم العجن باليد.

حتى يتم الحصول على عجينة غير ملتصقة ومن ثم تركه حتى يتخمر لمدة ساعة، ويتم رش كمية من الدقيق والبدء في عجن الخليط ومن ثم تقطيعه إلى قطع متساوية.

ويتم تسخين الفرن على 400 درجة، ويتم تحضير عجينة الحشو المكونة من وضع السكر مع القرفة في وعاء ووضع كمية من الزبدة عليها والتقليب جيدا ومن ثم وضع هذا الخليط في العجينة ويتم لف السينابون بالشكل المعروف.

وبعدها يتم وضعه في صينية بها زبدة ويتم وضعها في الرفن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما ومن ثم يتم رش الرانش الخاص بالتزيين عليها. طريق تحضير الرانش الأبيض للسينابون من الممكن تحضير الكريمة الخاصة بتزيين السينابون من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل في إضافة الفانيليا مع الحليب والسكر والتقليب جيدا حتى تصبح المكونات سميكة.

ومن ثم يتم وضع الرسول المخبوز في طبق ومن ثم وضع هذا الخليط عليه ويتم تقديمه دافئ حتى تتمتع بالمذاق المميز والجميل طريق تحضير الرانش الأبيض للسينابون الوسوم

السينابون من الحلويات الأشهر التي يحبها الكثير من الأولاد والكبار والسيدات وخاصة الفتيات، وهذا فقد يتم تحضير هذا السينابون بسهولة في المنزل بدلا من شرائه من المحلات المخصصة لبيع هذه الحلوى، وهذا بالإضافة إلى الصوص المميز الذي يعطي السينابون مذاق مميز وجميل وفهي تتميز بالمذاق الجميل والطيب، فهي من الحلويات التي يتم إضافة القرفة لها لتعطيها مذاق ينال اعجاب الكثير، فق تتمكن من تحضير هذه الوصفة بسهولة في المنزل ويتم تحضير هذه الوصفة في ستون دقيقة ونقوم بتحضيرها لتكفي ست أشخاص. مكونات عمل السينابون في المنزل ملعقتين من الخميرة

كوب من الحليب الدافئ

الزبدة، وثلاث أكواب من السكر

بيضتين، كمية من الطحين.

ملعقة من الملح

مقادير الحشو (ثلاث أكواب زبدة- سكر بني- القرفة)

خلطة التزيين (سكر بودر- فانيليا- حليب) مكونات عمل السينابون في المنزل طريقة تحضير السينابون يتم تحضير الوصفة من خلال خلط وضع الخميرة مع كمية الحليب الساخن ومن ثم التقليب حتى تذوب تماما، ومن ثم يتم إضافة الخميرة والزبدة والسكر والبيض والطحين والملح ويتم العجن باليد.

حتى يتم الحصول على عجينة غير ملتصقة ومن ثم تركه حتى يتخمر لمدة ساعة، ويتم رش كمية من الدقيق والبدء في عجن الخليط ومن ثم تقطيعه إلى قطع متساوية.

ويتم تسخين الفرن على 400 درجة، ويتم تحضير عجينة الحشو المكونة من وضع السكر مع القرفة في وعاء ووضع كمية من الزبدة عليها والتقليب جيدا ومن ثم وضع هذا الخليط في العجينة ويتم لف السينابون بالشكل المعروف.

وبعدها يتم وضعه في صينية بها زبدة ويتم وضعها في الرفن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما ومن ثم يتم رش الرانش الخاص بالتزيين عليها. طريق تحضير الرانش الأبيض للسينابون من الممكن تحضير الكريمة الخاصة بتزيين السينابون من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل في إضافة الفانيليا مع الحليب والسكر والتقليب جيدا حتى تصبح المكونات سميكة.

ومن ثم يتم وضع الرسول المخبوز في طبق ومن ثم وضع هذا الخليط عليه ويتم تقديمه دافئ حتى تتمتع بالمذاق المميز والجميل طريق تحضير الرانش الأبيض للسينابون

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