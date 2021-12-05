بكوبين لبن أصنعي بنفسك الجبنة الكيري بأقل تكلفة وأنجح طريقة وطعم زي الجاهز

تعتبر انواع الجبنة المختلفة من أهم الأطعمة الهامة جدًا في كل وقت في حياتنا، وخاصتًا في وقت الدراسة، فيتم تناوله كسندوتشات في أيام الدراسة، وخاصتًا الجبنة الكريمي الكيري، التي يحبها الاطفال بشكل خاص عن الأنواع الاخرى، و بيمكنك الان في اي وقت تحضيرالجبنة الكيري بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولذلك يمكنك تحضيرها في اي وقت، وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي الان من خلال هذا . طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل مثل الجاهزة طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل مثل الجاهزة اصنعي الان الجبنة الكيري التي يحبها الكثير منا، بمكونات طبيعية صحية وبنفس طعم الجاهزة وطريقة تحضيرها كلأتي: المكونات لترين من اللبن الحليب البلدي، فلا يفضل استخدام اللبن المغلي لعمل انواع الجبن المختلفة، ويشترط أن يكون كامل الدسم.

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

رشة ملح.

ملعقتين من الزبدة. خطوات عمل الجبنة الكريمي احضري اناء كبير وقومي بوضع الحليب بداخله.

لابد من استخدام االبن الحليب البلدي الطبيعي.

اتركي الحليب على النار، وتوضع الاناء على نار هادئه حتى يتم الغليان.

أثناء غليان اللبن على النار قومي بوضع الليمون على اللبن.

ويمكن استبدال الليمون لعمل الجبنة الكيري بالخل، ولكن الطعم بيتغير ويتوقف على حسب الرغبة.

اتركي اللبن حتى يغلي مرة أخرى، اطفئي النار الان الحليب.

الان سوف تلاحظين ظهور بعض التكتلات من الحليب اتركيه يبرد.

اتركي الحليب بدون اي تقليب وذلك حتى تزداد التكتلات، ويبرد بشكل كامل.

الان احضري مصفاة وضعي بداخلها قطعة من الشاش الطبي، أضيفي الان الحليب داخل الشاشة.

صفي المياة جيدًا حتى تحتفظي بتكتلات الجبنة التي تم تكوينها.

الان اغلقي الشاشة جيدًا وقومي بعصرها جيدًا حتى تصفى كل المياة بشكل أفضل.

الان احضري الخلاط الكهربائي، قومي بخلط جميع التكتلات التي تم استخراجها من اللبن الان.

ضعي عليها رشة من الملح.

الان قومي بالخلط جيدًا حتي تحصلي على القوام الكريمي المفضل لديكي في الجبنة.

تستخدم الجبنة الكريمي لعمل العديد من أصناف الحلويات المختلفة حسب الرغبة، أو يمكن استخدامها في الساندوتشات في اي وقت وتمتعي بالطعم اللذيذ الغني بالعناصر المفيدة لكي ولكل أفراد أسرتك. خطوات عمل الجبنة الكريمي الوسوم

تعتبر انواع الجبنة المختلفة من أهم الأطعمة الهامة جدًا في كل وقت في حياتنا، وخاصتًا في وقت الدراسة، فيتم تناوله كسندوتشات في أيام الدراسة، وخاصتًا الجبنة الكريمي الكيري، التي يحبها الاطفال بشكل خاص عن الأنواع الاخرى، و بيمكنك الان في اي وقت تحضيرالجبنة الكيري بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولذلك يمكنك تحضيرها في اي وقت، وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي الان من خلال هذا . طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل مثل الجاهزة طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل مثل الجاهزة اصنعي الان الجبنة الكيري التي يحبها الكثير منا، بمكونات طبيعية صحية وبنفس طعم الجاهزة وطريقة تحضيرها كلأتي: المكونات لترين من اللبن الحليب البلدي، فلا يفضل استخدام اللبن المغلي لعمل انواع الجبن المختلفة، ويشترط أن يكون كامل الدسم.

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

رشة ملح.

ملعقتين من الزبدة. خطوات عمل الجبنة الكريمي احضري اناء كبير وقومي بوضع الحليب بداخله.

لابد من استخدام االبن الحليب البلدي الطبيعي.

اتركي الحليب على النار، وتوضع الاناء على نار هادئه حتى يتم الغليان.

أثناء غليان اللبن على النار قومي بوضع الليمون على اللبن.

ويمكن استبدال الليمون لعمل الجبنة الكيري بالخل، ولكن الطعم بيتغير ويتوقف على حسب الرغبة.

اتركي اللبن حتى يغلي مرة أخرى، اطفئي النار الان الحليب.

الان سوف تلاحظين ظهور بعض التكتلات من الحليب اتركيه يبرد.

اتركي الحليب بدون اي تقليب وذلك حتى تزداد التكتلات، ويبرد بشكل كامل.

الان احضري مصفاة وضعي بداخلها قطعة من الشاش الطبي، أضيفي الان الحليب داخل الشاشة.

صفي المياة جيدًا حتى تحتفظي بتكتلات الجبنة التي تم تكوينها.

الان اغلقي الشاشة جيدًا وقومي بعصرها جيدًا حتى تصفى كل المياة بشكل أفضل.

الان احضري الخلاط الكهربائي، قومي بخلط جميع التكتلات التي تم استخراجها من اللبن الان.

ضعي عليها رشة من الملح.

الان قومي بالخلط جيدًا حتي تحصلي على القوام الكريمي المفضل لديكي في الجبنة.

تستخدم الجبنة الكريمي لعمل العديد من أصناف الحلويات المختلفة حسب الرغبة، أو يمكن استخدامها في الساندوتشات في اي وقت وتمتعي بالطعم اللذيذ الغني بالعناصر المفيدة لكي ولكل أفراد أسرتك. خطوات عمل الجبنة الكريمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوبين لبن أصنعي بنفسك الجبنة الكيري بأقل تكلفة وأنجح طريقة وطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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