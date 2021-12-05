بدون ألم مكون سحري لإزالة الشعر الزائد في الجسم كله والمناطق الحساسة في غضون دقائق

تتعرض المرأة للحرج الشديد إذا كانت تعاني من الشعر الزائد في الجسم خاصة إذا كانت ترتدي الملابس المكشوفة، وفي كثير من الأحيان تلجأ إلى بعض السيدات إلى الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد والبعد عن المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة بشكل سيء، أما بالنسبة لتجربة الليزر فهي تجربة مكلفة ماديًا بشكل كبير.

وصفة بياض البيض والنشا للتخلص من الشعر الزائد

يلجأ الكثير من السيدات إلى الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد لأنها لها فاعلية كبيرة ولا تترك أثر سلبي على الجسم مثل بياض البيض والنشا

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتجانسوا.

يتم تنظيف البشرة وتجفيفها جيداً.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

يتم تقشير الخليط من على البشرة حتى يتم التخلص من الشعر الزائد.

يغسل الجسم بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر.

وصفة الشوفان والموز للتخلص من الشعر الزائد

تعتبر وصفة الشوفان والموز من أفضل الوصفات التي تعمل على التخلص من الشعر الزائد لما لهم من فوائد متعددة للبشرة وهذه الوصفة تترك تأثير إيجابي كبير على البشرة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ثمرة واحدة من الموز.

طريقة التطبيق

توضع المكونات مع بعضها ويتم تقليبهم جيدًا.

يوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

يترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة.

يتم فرك الخليط من على البشرة للتخلص من الشعر.

يمكن إستخدام هذه الوصفة مرتين في الشهر للتخلص من الشهر والحصول على نتائج جيدة.

وصفة السكر والليمون للتخلص من الشعر الزائد

لا تقتصر فوائد الليمون على إزالة الشعر فقط، بل إنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السكر.

8 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التطبيق