طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل KFC كنتاكي في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل KFC كنتاكي واحدة من اكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير من السيدات بشكل يومي ويرغبون في معرفة أفضل طريقة لعمل دجاج كنتاكي في المنزل. وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم طريقة رائعة ومميزة جداً لعمل دجاج مقرمش مثل دجاج كنتاكي في البيت بوصفة سهلة وسريعة بدون تكاليف.

طريقة عمل الدجاج المقرمش مثل KFC كنتاكي

يعد دجاج كنتاكي أحد اشهر الوصفات المتواجد حول العالم ويتميز بالطعم الشهي والمذاق الرائع كما انه يتميز انه مقرمش. ولذلك اصبح من وصفات الدجاج المفضلة لدي الشباب والأطفال والفتيات. ويهتم الكثير من السيدات بمعرفة الوصفة واسرار عمل الدجاج بهذه الطريقة ويصبح مقرمش وذو طعم رائع لذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل الدجاج المقرمش علي أصوله ويمكنك تناول هذه الوجبة بجانب السلطة أو البطاطس المقلية.

دجاجة كاملة مقطعة إلي 8 قطع لكي تتشرب التتبيلة بشكل جيد.

كوب واحد كبير من الدقيق.

2 حبة من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة واحدة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.

1 ملعقة من الملح والبابريكا والكمون.

زيت للقلي.

مكونات تتبيل الدجاج: ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 حبة من الليمون الحامض معصورة.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

1 ملعقة صيرة من الملح والفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

احضري الدجاج المقطع وضعي كل من زيت الذرة وبعد ذلك الملح والفلفل الأسود والصلصة الحارة.

بعد ذلك قومي بإضافة كل من عصير الليمون والخل علي الدجاج بعد ان يتكون هذا المزيج قومي بوضعة في كيس بلاستيك أو علبة مغلفة وضعية في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي يتتبل الدجاج.

بعد ذلك اخرجي الدجاج وصفية من السوائل تماما ويمكنك وضع الدجاج في مصفاة لكي تصفي السوائل بشكل كامل.

احضري وعاء فارغ واخفقي به البيض والبيكنج بودر واحضري وعاء اخر بعد ذلك وضعي به كل من الدقيق والزنجبيل والبابريكا والملح والفلفل وبودرة البصل والكمون والقرفة.

قومي بوضع قطع الدجاج في الخليط الأول وهو خليط البيض وبعد ذلك في الخليط الثاني وهو الدقيق حتي يصبح الدجاج مغطي من كافة الجوانب.

بعد تغميس كافة قطع الدجاج قومي بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك اخرجيها وقومي بتسخين المقلاة والزيت وضعي بها الدجاج حتي يصبح لونة ذهبي.

بذلك يكون الدجاج المقرمش جاهز للتناول ويمكنك تحضير البطاطس المقلية بجانبة.

مكونات عمل الدجاج المقرمش مثل KFC كنتاكيخطوات تحضير وعمل الدجاج المقرمش مثل KFC كنتاكي