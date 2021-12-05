8 نصايح لتقليل الهالات السودا والتعب تحت العيون

لو بتفكري ان الكافيين يعتبر عدو لبشرتك ، النهاردة هنقولك بعض النصايح من دكاترة الجلدية اللي هتفاجئك ، جمال وصحة جسمك ومظهرك بتعتمد في الاساس على الكمية اللي هتستهلكيها ، والعناية المتوازنة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح لتقليل الهالات السودا والتعب تحت العين ، وهتساعدك على الحصول على عيون مشرقة وشباب.

نصايح لتقليل الهالات السودا والتعب تحت العين:

1- استهلكي الكافيين بكمية معتدلة:

شرب المشروبات اللي بتحتوي على كافيين في الواقع مش بتسبب فقدان السوائل والجفاف ، هي ممكن يكون ليها تأثير مدر للبول خفيف ، يعني لو انتي بتخافي ان القهوة ممكن تسببلك جفاف وتأثر على صحة بشرتك حوالين منطقة العين ، بنقولك متقلقيش لانها مش هتسببلك اي مشكلة.

بالاضافة ان الكافيين يعتبر مضيق للاوعية وممكن يأدي لتقليص الاوعية الدموية المحيطة بمنطقة العين وده هيساعد على التقليل من ظهور التورم والارهاق ، وتقدري تستخدمي القهوة كماسك على البشرة لو انتي من الاشخاص اللي المشروبات اللي بتحتوي عى كافيين ممكن تسببهم لهم صداع وارق ، عشان كده بننصحك انك ماتشربيش قهوة اكتر من 4 كوبايات في اليوم.

2- تقليل احتقان الجيوب الانفية:

خليكي حذره لو بتعاني من سيلان الانف طول الوقت ، لانه احتقان الجيوب الانفية المزمن ممكن انه يتسبب في امتلاء الاوردة الموجودة تحت العين بدم لونه غامق ، ونتيجة لده ، الاوردة هتظهر من خلال الجلد وتكون هالات سودا حوالين العين ، عشان كده بينصح الخبراء تنضيف الجيوب الانفية من وقت للتاني.

3- استخدمي الريتينول والنياسيناميد:

النياسيناميد هو واحد من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل الاحمرار وفرط التصبغ وتهدئة الجلد الملتهب ، وفي كتير من الاحيان بيتم ااضافته للمنتجات اللي بتحتوي على الريتينول لمضاعفة التأثير ، عشان كده خدي بالك وانتي بتشتري منتجات العناية بالبشرة يكون موجود فيهم العنصرين دول.

4- استخدمي اقنعة الكافيين:

ممكن تستخدمي البن المطحون او القهوة سريعة التحضير كماسك لتقليل الانتفاخ والتعب والهالات السودا ، ولكن ماتستخدميهاش كل يوم.

والكافيين كمان بيحتوي على احماض امينية ، اللي بتساعد على تعزيز انتاج الجلد للكولاجين.

5- استخدمي علاج مزدوج:

الهالات السودا ممكن تحصل بسبب البشرة الرقيقة او الفاتحة ، ممكن تجربي تستخدمي علاجين مع بعض ، حسب نصيحة الخبراء ، كل اللي عليكي تعمليه استخدمي سيروم حمض الهيالورونيك وكريم ريتينول ، لملء وتقوية بشرة منطقة تحت العين.

6- ضيفي الافوكادو لوجبة الفطار:

ماتحرميش جسمك من الدهون الطبيعية ، اكل حاجات زي الافوكادو, السلمون, الجبن, منتجات الالبان عموما ، ممكن انها تساعدك في الحفاظ على اغشية الخلايا السليمة اللي هتحفظ بالماية والعناصر الغذائية ، على سبيل المثال ، ممكن تضيفي الافوكادو لوجبة فطارك ، ده هيفرق مع بشرتك.

7- اتحكمي في وضع راسك اثناء النوم:

اختاري المخدة المناسبة اللي ماتكونش منخفضة اوي بالنسبة لك ، ولو نمتي بشكل مسطح طول الليل ، ده ممكن يخلي السوايل تتجمع تحت جفونك ، ويسبب انتفاخ وتعب.

8- اتجنبي منتجات العناية بالبشرة المعطرة:

الهالات السودا ممكن تظهر بسبب تهيج الجلد المستمر ، في الحالة دي المتخصصين بينصحوا باستخدام كريم هيدروكورتيزون بتركيز 1% مرتين يوميا ، وتجنب منتجات العناية بالبشرة المعطرة ، كمان البسي نضارة blue light لما تقعدي قدام اي شاشة.

سيروم القهوة للعين لعلاج الهالات السودا والانتفاخات