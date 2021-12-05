بسكويت زبدة المقرمش بسكويت شاي ناعم يعشقه الأطفال والكبار

بسكويت زبدة المقرمش لذيذ سهل بمقادير موفرة بسكويت ناعم يعشقه الأطفال، يعد بسكويت من حلويات لذيذة بمكونات متوفرة ويكون البسكويت بنكهة الزبدة والتي تعطي طعم رائع شهي وأما عن رائحته فهى تجعلك تتناول بسكويت بشهية كبيرة، وأما أشهى بسكويت زبدة فهو إفطار مثالي مع الشاي أو القهوة مناسب لكل الأوقات أيضا خاصة للضيوف أو في أعياد الميلاد بجانب الكعك فعندما تتعلم عمل بسكويت الزبدة ستكون قد أعددت أشهى حلويات الحلواني الرائعة.

نحتاج إلى 2 كوب دقيق أبيض. ربع كوب نشا خام. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 2 بيض بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة فانيليا بودر. كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب وربع الكوب من السكر البودرة. رشة سكر خشن للتزيين أو شوكولاته مبشورة.

يوضع في وعاء زبدة طرية مع سكر البودر وتخلط مكونان مع بعضها البعض وتخفق حتى تحصلين على لون فاتح أبيض كريمي.

ثم يضاف على مزيج الزبدة 2 بيض بالتدريج بوضع واحدة تلو الأخرى، وتخلط مع مزيج كريمي ويضاف عليها الفانيليا.

ثم بوعاء يخفق دقيق بعد نخله مع بيكنج بودر وينخل أيضا ثم يضاف النشا على دقيق ويقلب بالتدريج.

يخفق مزيج الزبدة جيدا لنحصل على خليط عجينة طرية وتشكل على شكل كرة وتلف في ورق نايلون وتغطى وتترك ترتاح لمدة ساعة.

ثم يشكل بسكويت بالطريقة التي ترغبين بها سواء بمكبس البيتيفور أو بماكينة بسكويت، وترص قطع بسكويت في صينية وتكون مغطاه بورق الزبدة.

يرص عليها قطع بسكويت مع الحرص على تباعد قطع بسكويت ما بين قطعة والأخرى، ويرش على قطع بسكويت سكر الخشن.

يسخن الفرن على حرارة عالية بدرجة 180 درجة، قبل أن يدخل الفرن تدخل صينية في الرف الأوسط ويأخذ بسكويت حوالي نصف ساعة حتى ينضج.

طريقة بسكويت زبدة بجوز الهند

كوب من سكر بودرة بيضة واحدة بحرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. 200 جرام من زبدة طرية. عدد 2 كوب ونصف الكوب من دقيق. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف كوب من حليب بودر.

بوعاء عميق يضاف زبدة ولابد من أن تكون طرية وتخفق عن طرية المضرب الكهربائي حتى يتغير لونها وقوامها.

يضاف لها سكر البودرة مع الخفق أيضا لمدة 5 دقائق حتى يكون معك مزيج كريمي هش بلون ابيض.

ثم يضاف عليها البيضة بحرارة مطبخ مع الفانيليا والليمون وتخلط مكونات مع بعضها البعض، ويضاف لها دقيق.

يضاف دقيق بعد نخله مع بيكنج بودر حتى تمتزج المكونات الجافة مع مزيج كريمة مع بعضها البعض تماما.

يضاف الحليب مع الاستمرار في الخلط والحصول على قوام متماسك من العجينة ثم توضع في كيس تشكيل.

نقوم بعمل دوائر من البسكويت في صينية الخبز بعد أن تبطن بورق الزبدة وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية لمدة 10 دقائق.

ثم تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى يبرد البسكويت تماما ويأخذ قوام مقرمش ويكون بسكويت زبدة جاهز على تقديم.

تحضير بسكويت زبدة المقرمشطريقة بسكويت زبدة مقرمش مثل حلوانيبسكويت زبدة بجوز الهند خطوة بخطوةبسكويت بيمبو بالزبدة والشوكولاته

بسكويت بيمبو المصنوع من الزبدة من أشهى انواع البسكويت المقرمش المغذي للأطفال الذي له طعم شهي يحبه ويفضله الكبار والصغار عن غيره من أنواع البسكويت وخاصة لأنه مغطى بالشوكولاته ومحشو شوكولاته فله طعم خاص مميز سنعده لكم بالوصفة الأصلية له.

نحتاج إلى 3 كوب من دقيق الحلويات. 150 جرام من سكر بودرة. كوب إلا ربع من زبدة بحرارة المطبخ. بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ربع كوب زيت بجودة عالية. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة بيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة ملح. التزين شوكولاته بالحليب.

بوعاء كبير نضع كوب إلا ربع من زبدة طرية بحرارة الغرفة وتخفق جيدا بالمضرب كهربائي أو يدوي حتى يتغير لونها وتكون هشة ولينه.

ثم يضاف عليها الزيت تدريجيا مع الخفق المستمر وعليها يضاف 150 جرام من سكر بودر ومعهم حبه بيضة واحدة مع إستمرار في خفق.

في نهاية يضاف رشة الفانيليا مع خفق مستمر حتى يكون القوام كريمي هش ويأخذ لون فاتح كافة مكونات سائلة لبسكويت الزبدة.

تحضير بسكويت زبدة بيبمو بالشوكولاته