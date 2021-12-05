فطيرة بطاطس بالجبن الشهية لن تتخيل طعمها سهلة تحضير سريعة

فطيرة بطاطس بالجبن الشهية لن تتخيل طعمها من أشهى مأكولات سهلة تحضير، تعد الفطائر من أشهى الأطعمة التي يفضلها ويحبها الكبار والصغار ويتلهفون إلى تناوله ولكن بدلا من العجن والكثير من مكونات فيمكن صنع تلك الفطائر بالبطاطس بوصفة لا يختلف عليها أحد وتستخدم أيضا في الكثير من الوصفات وتدخل فيها مكونات حتى يمكنك أن تصنعيها كل يوم بوصفة جديدة، فطيرة بطاطس اليوم سنعدها بالجبن بطريقة جديدة سهلة سريعة كوجبة رائعة مغذية لكل الأسرة ولأطفالك، فبمكونات متوفرة لديكم سنعد البطاطا المهروسة وتحشو بالجبن وتخبز بالفرن في دقائق سيكون لديك أطعم فطيرة بطاطس بالجبن الشهية. فطيرة البطاطس بالجبن لن تتخيل طعمها نحتاج إلى 90 جرام من دقيق أبيض. 55 جرام من حليب. 10 جرام زبدة طرية. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 3 ثمرات كبيرة من بطاطس. عدد 2 ملعقة كبيرة من مايونيز. كوب من جبن موتزاريلا. كوب من جبن كريمي. تحضير فطيرة بطاطس بالجبن الهشة في وعاء يخلط دقيق الأبيض مع حليب وزبدة طرية والملح وتعجن مكونات معا حتى تتجانس مع بعضها وتترك العجينة لمدة ساعة ليتخمر وترتاح قليلا.

ثم تسلق البطاطس حتى تكون طرية وتوضع في ماء بارد لكي تبرد ويسهل تقشيرها ثم تهرس قطع بطاطس.

يضاف إلى بطاطس مايونيز وتقلب جيدا مع بعضها البعض ثم تفرد العجينة وتوضع عليها جبن موتزاريلا مع جبن كريمي.

تفرد طبقة جبنة على العجينة ثم يوضع عليها خليط بطاطس مع مايونيز وتفرد تماما وعلى بطاطس طبقة أخرى من جبن موتزاريلا مع جبن كريمي.

وآخر طبقة تكون مكونة من عجينة وتفرد على طاولة ثم توضع على وجه فطيرة وتمسح عليها بملعقة من زبدة.

يسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة لمدة 5 دقائق حتى يسخن ثم أدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتقدم ساخنة فطيرة بطاطس بالجبنة. فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن بارميزان كيلو من بطاطس بحجم متوسط. ربع كيلو من جبن موتزاريلا طازجة. نصف كوب جبن بارميزان مبشورة. عدد 3 ثمرات من طماطم. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. ربع كوب من حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة من اوريجانو مطحون. ملعقة صغيرة من ريحان ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن الباريمزان قومي بتقشير البطاطس وتوضع في ماء ساخن مع القليل من الملح لمدة نصف ساعة وتترك حتى تكون بقوام طري سهل هرسه.

ثم يضاف عليه الحليب مع الزبدة بعد هرس البطاطس وتكون عجينة بطاطس ثخينه أو كثيفة وتهرس مع الزبدة.

ثم يرش عليها الفلفل الأسود والملح صغيرة ويمكن رش القليل من جوزة الطيب رشة صغيرة.

في صينية بسمك رفيع يفرد مزيج عجينة البطاطس بعد دهن الصينية بالقليل من السمن أو الزبدة.

ثم أصابع الموتزاريلا تقطع بشكل رقيق وتقشر الطماطم من القشرة الخارجية.

توضع نصف كمية الموتزاريلا على وجه البطاطس المهروسة وعليها شرائح الطماطم والموتزاريلا.

ثم رشي على الجبن والطماطم الريحان الجاف والاوريجانة وتغطى بهارات مع طماطم بما تبقى من شرائح الموزاريلا وعليها جبن بارميجانو في نهاية الفطيرة بحيث تصبح فطيرة بطاطس عبارة عن طبقات.

تدخل الفطيرة الفرن وهو ساخن على حرارة 200 درجة تستغرق حوالي نصف ساعة أو حتى تأخذ فطيرة بطاطس بالجبن لون ذهبي وشغلي شواية لتأخذ تلك اللون. فطيرة البطاطس بالجبن لن تتخيل طعمهاتحضير فطيرة بطاطس بالجبن الهشةفطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن بارميزانخطوات تحضير فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن الباريمزان الوسوم

فطيرة بطاطس بالجبن الشهية لن تتخيل طعمها من أشهى مأكولات سهلة تحضير، تعد الفطائر من أشهى الأطعمة التي يفضلها ويحبها الكبار والصغار ويتلهفون إلى تناوله ولكن بدلا من العجن والكثير من مكونات فيمكن صنع تلك الفطائر بالبطاطس بوصفة لا يختلف عليها أحد وتستخدم أيضا في الكثير من الوصفات وتدخل فيها مكونات حتى يمكنك أن تصنعيها كل يوم بوصفة جديدة، فطيرة بطاطس اليوم سنعدها بالجبن بطريقة جديدة سهلة سريعة كوجبة رائعة مغذية لكل الأسرة ولأطفالك، فبمكونات متوفرة لديكم سنعد البطاطا المهروسة وتحشو بالجبن وتخبز بالفرن في دقائق سيكون لديك أطعم فطيرة بطاطس بالجبن الشهية. فطيرة البطاطس بالجبن لن تتخيل طعمها نحتاج إلى 90 جرام من دقيق أبيض. 55 جرام من حليب. 10 جرام زبدة طرية. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 3 ثمرات كبيرة من بطاطس. عدد 2 ملعقة كبيرة من مايونيز. كوب من جبن موتزاريلا. كوب من جبن كريمي. تحضير فطيرة بطاطس بالجبن الهشة في وعاء يخلط دقيق الأبيض مع حليب وزبدة طرية والملح وتعجن مكونات معا حتى تتجانس مع بعضها وتترك العجينة لمدة ساعة ليتخمر وترتاح قليلا.

ثم تسلق البطاطس حتى تكون طرية وتوضع في ماء بارد لكي تبرد ويسهل تقشيرها ثم تهرس قطع بطاطس.

يضاف إلى بطاطس مايونيز وتقلب جيدا مع بعضها البعض ثم تفرد العجينة وتوضع عليها جبن موتزاريلا مع جبن كريمي.

تفرد طبقة جبنة على العجينة ثم يوضع عليها خليط بطاطس مع مايونيز وتفرد تماما وعلى بطاطس طبقة أخرى من جبن موتزاريلا مع جبن كريمي.

وآخر طبقة تكون مكونة من عجينة وتفرد على طاولة ثم توضع على وجه فطيرة وتمسح عليها بملعقة من زبدة.

يسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة لمدة 5 دقائق حتى يسخن ثم أدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتقدم ساخنة فطيرة بطاطس بالجبنة. فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن بارميزان كيلو من بطاطس بحجم متوسط. ربع كيلو من جبن موتزاريلا طازجة. نصف كوب جبن بارميزان مبشورة. عدد 3 ثمرات من طماطم. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. ربع كوب من حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة من اوريجانو مطحون. ملعقة صغيرة من ريحان ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن الباريمزان قومي بتقشير البطاطس وتوضع في ماء ساخن مع القليل من الملح لمدة نصف ساعة وتترك حتى تكون بقوام طري سهل هرسه.

ثم يضاف عليه الحليب مع الزبدة بعد هرس البطاطس وتكون عجينة بطاطس ثخينه أو كثيفة وتهرس مع الزبدة.

ثم يرش عليها الفلفل الأسود والملح صغيرة ويمكن رش القليل من جوزة الطيب رشة صغيرة.

في صينية بسمك رفيع يفرد مزيج عجينة البطاطس بعد دهن الصينية بالقليل من السمن أو الزبدة.

ثم أصابع الموتزاريلا تقطع بشكل رقيق وتقشر الطماطم من القشرة الخارجية.

توضع نصف كمية الموتزاريلا على وجه البطاطس المهروسة وعليها شرائح الطماطم والموتزاريلا.

ثم رشي على الجبن والطماطم الريحان الجاف والاوريجانة وتغطى بهارات مع طماطم بما تبقى من شرائح الموزاريلا وعليها جبن بارميجانو في نهاية الفطيرة بحيث تصبح فطيرة بطاطس عبارة عن طبقات.

تدخل الفطيرة الفرن وهو ساخن على حرارة 200 درجة تستغرق حوالي نصف ساعة أو حتى تأخذ فطيرة بطاطس بالجبن لون ذهبي وشغلي شواية لتأخذ تلك اللون. فطيرة البطاطس بالجبن لن تتخيل طعمهاتحضير فطيرة بطاطس بالجبن الهشةفطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن بارميزانخطوات تحضير فطيرة بطاطس بالأوريجانو جبن الباريمزان

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