معجزة هندية سرية لإطالة الشعر وزيادة سماكته بسرعة كبيرة في أيام قليلة، إليكي سيدتي السر الهندي لتطويل الشعر وتسريع معدل نموه مع زيادة ملحوظة في كثافة الشعر، كلذلك في أسبوع واحد فقط، فسوف ينمو شعرك بكثرة ليلاً ونهاراً مع توقفه عن التساقط. لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى البصل والقهوة كعاملان أساسيان يحققان نتائج مبهرة في إطالة الشعر بسرعة وتقليل معدل التساقط اليومي، كما سنحتاج إلى الزبادي الطبيعي فهو غني بالفيتامينات المغذية للشعر كما أنه يمنح اللمعان والقوة للشعر المتضرر، كذلك يعالج جفاف وخشونة الشعر المتطاير، إلى جانب البيض حيث أنه غني بالبروتينات والفيتامينات المغذية لفررة الرأس. بالاضافة إلى العسل فهو يحد من تساقط الشعر بشكل نهائي ويعالج فطريات فروة الرأس والحكة.

معجزة هندية سرية لإطالة الشعر وتكثيفه

تتكون تلك الوصفة التي تستخدمها المئات من النساء في الهند كروتين اسبوعي للعناية التامة بالشعر والحفاظ على قوته وكثافته من المقادير التالية:

حبة بصل حمراء صغيرة الحجم. ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي. حبة بيض واحدة. ملعقة صغيرة من العسل الأبيض بجودة عالية. ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهندومثلهما من زيت الزيتون.

في بداية تحضير تلك الخلطة علينا استخدام حبة البصل لاستخراج السائل (العصير) منها، حيث نأخذ الحبة ونزيل القشرة الخارجية لها ثم نبشرها بإستخدام المبشرة لنحصل على مبشور البصل، وبعد ذلك نصفي هذا المبشور لنستخرج عصير البصل ذو النتائج المبهرة فعصير البصل يكثف ويطول الشعر بسرعة دون توقف، بعد ذلك نضيف إلى عصير البصل مقدار القهوة ونمزجهم معا جيداً ثم نضيف الزبادي ونخلط جيداً.

تكثيف وتطويل الشعر بسرعة

بعد ذلك نضيف البيضة إلى الخليط ونخلط بشكل جيد بالإضافة إلى العسل وزيت جوز الهند ونخلط مجدداً مع إضافة زيت الزيتون، ثم نمزج جميع المكونات بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس بقوام ليس خفيف وليس ثقيل. طبقي هذا الخليط على فروة رأسك وشعرك جيداً ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين، ثم لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركي هذا الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو وكرري تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين نتيجة رائعة من الأسبوع الأول.