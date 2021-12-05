خطوات صنع بيتزا الصاج بدون عجينة في دقائق

خطوات صنع بيتزا الصاج بدون عجينة سهلة وبسيطة كما أن مكوناتها متوفرة في جميع المنازل، وتتميز هذه الطريقة بسرعتها أيضًا فيمكن القيام بها خلال فترة الصباح قبل الذهاب إلى العمل، وهي تشبه كيفية تحضير البيتزا بالجبنة العادية أيضًا وتعتبر البيتزا من أشهى الأكلات ويفضل الكثير معرفة الطريقة لعمل البيتزا بدون جبنة موزاريلا حتى تكون اقتصادية مثل طريقة بيتزا الفراخ الشهية في المنزل أيضًا.

خطوات صنع بيتزا الصاج بدون عجينة

يمكن للسيدات تحضير بيتزا الصاج في المنزل بكل سهولة، ودون الحاجة إلى توفير عجينة في المنزل وباستخدام المكونات التالية:

مقدار ربع الكوب من اللبن.

ربع كوب صغير من الزيت.

عدد 2 خبز اليوفكا.

كمية مناسبة من الكاتشب.

مقدار مناسب من جبن الموزاريلا حسب الطلب.

بعض الشرائح من الفلفل الألوان.

وبعض من الزيتون المقطع شرائح.

كمية مناسبة من المشروم.

بعض القطع من السجق.

مقدار مناسب من الريحان والزعتر.

طريقة تحضير البيتزا في المنزل

أما عن خطوات التحضير فهي لا تستغرق وقت طويل ويمكن القيام بها في أي وقت، فتتمثل طريقة عمل بيتزا الصاج في المنزل بدون عجينة في الخطوات التالية:

في البداية نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونقوم بخلط الزيت واللبن جيدًا.

نقوم بتجهيز الصاج المناسب ونضع ورق الزبدة بداخله، يتم وضع قطعة واحدة من الخبز السابق تجهز.

ونعمل على دهنها بالزيت واللبن، وكذلك أطراف الخبز، ومن ثم نقوم بوضع القطعة الثانية أعلاها وندهنا أيضًا بالزيت واللبن.

نقوم بتوزيع الكاتشب على الخبز وتغطيته بجن الموزاريلا.

يتم وضع كل من الفلفل الألوان والزيتون على الخبز ونعمل على توزيع الموزاريلا عليهم بكمية مناسبة.

تقسيم السجق أعلى الخبز بشكل متساوي مع كمية مناسبة من الزعتر والريحان حسب الرغبة.

نقوم بعد ذلك بإدخال الصاج إلى الفرن على أن يكون بدرجة حرارة 200 مئوية.

وتترك البيتزا داخل الفرن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق مع ضرورة متابعتها من وقت لأخر، ثم يتم إخراج البيتزا وتقسيمها مع ضرورة أن يتم تقديمها ساخنة، ويمكن أن يتم وضع كمية مناسبة من البطاطس.