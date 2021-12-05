طريقة عمل عجينة الطعمية بالمنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات أحلى من المطاعم

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية الشهيرة بين الدول العربية فهي تعتبر من الوجبات الرئيسية للإفطار فهي تقدم مع الفول المدمس والسلطة والطحينة والباذنجان المخلل والعيش ولأنها مهمة في وجبات الإفطار تنوعت بين الدول العربية وأضيفه عليها بعض المكونات التي جعلتها شهية أكثر فهمناك طعمية محشية أو ما يسمى بالفلافل وهي عبارة عن فلفل مطحون ومتبل يوضع في وسطها وهناك فلافل بطعم الحمص وهي عبارة عن حمص مطحون ونمزجه بها وتنتشر بالتحديد في مصر وسوريا فتحرص الأمهات إلى إعدادها بالمنزل لأنها غنية بعناصر غذائية هامة إلى جانب إنها رخيصة الثمن وليست باهظة في السعر. مكونات عمل الطعمية بالمنزل كوبان فول مدشوش.

نصف كوب شبت.

نصف كزبرة خضراء.

بصلة متوسطة خضراء.

أربع معالق صغيرة من كزبرة ناشفة.

حباتان بصل.

رأس ثوم صغيرة.

حزمة بقدونس أخضر.

نصف معلقة كبيرة بيكربونات.

معلقة كبيرة كمون مطحون.

ربع معلقة كبيرة بابريكا.

معلقتان كبار سمسم.

زيت نباتي.

ملح. طريقة عمل الطعمية بأسهل الخطوات بالمنزل نأتي بالفول المدشوش ونقوم بنقعة في الماء لمدة تتراوح إلى 12 ساعة قبل أن نبدأ في عمل العجينة ثم نقوم بغسل البصل جيداً ونقطعه ونقوم بتقشير الثوم والبصل.

نقوم بوضع الفول بعد أن يتم نقعة ونصفية مع الثوم والبصل والكزبرة والثوم والبقدونس ط والشبت ونضعهم بالكبة ونضرب جميع المكونات جيداً حتى ينعموا تماماً.

إذا واجهنا صعوبة في فرم الفول يمكنك إضافة ملعقة أو اثنين من الماء البارد في حالة صعوبة الخلط بالكبة ويجب أن نستمر بالخلط حتى تتكون لدينا عجينة لينة للحصول على قوام الطعمية الهش أثناء القلي ثم نضيف البيكربونات إلى العجينة ونقلبها جيداً.

نبدأ في تشكيل العجينة على هيئة مثل القرص المدورة ونستخدم معلقة صغيرة أو كبيرة أو نقوم باستخدام ماكينة الطعمية إذا وجدت.

عندما نبدأ القلي نقوم برش سمسم على الأقراص ونضيف الشطة والملح والكزبرة الناشفة.

نقوم بوضع في القلاية على نار متوسطة ثم نقوم بوضع الطعمية في الزيت ونستمر في تقليبه حتى يصبح لون ذهبياً وتنضج .

نقوم بإخراج الطعمية من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لتمتص الزيت وفي النهاية نقوم بتقديم الأقراص الساخنة مع العيش والسلطة والطحينة والمخلل. الوسوم

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية الشهيرة بين الدول العربية فهي تعتبر من الوجبات الرئيسية للإفطار فهي تقدم مع الفول المدمس والسلطة والطحينة والباذنجان المخلل والعيش ولأنها مهمة في وجبات الإفطار تنوعت بين الدول العربية وأضيفه عليها بعض المكونات التي جعلتها شهية أكثر فهمناك طعمية محشية أو ما يسمى بالفلافل وهي عبارة عن فلفل مطحون ومتبل يوضع في وسطها وهناك فلافل بطعم الحمص وهي عبارة عن حمص مطحون ونمزجه بها وتنتشر بالتحديد في مصر وسوريا فتحرص الأمهات إلى إعدادها بالمنزل لأنها غنية بعناصر غذائية هامة إلى جانب إنها رخيصة الثمن وليست باهظة في السعر. مكونات عمل الطعمية بالمنزل كوبان فول مدشوش.

نصف كوب شبت.

نصف كزبرة خضراء.

بصلة متوسطة خضراء.

أربع معالق صغيرة من كزبرة ناشفة.

حباتان بصل.

رأس ثوم صغيرة.

حزمة بقدونس أخضر.

نصف معلقة كبيرة بيكربونات.

معلقة كبيرة كمون مطحون.

ربع معلقة كبيرة بابريكا.

معلقتان كبار سمسم.

زيت نباتي.

ملح. طريقة عمل الطعمية بأسهل الخطوات بالمنزل نأتي بالفول المدشوش ونقوم بنقعة في الماء لمدة تتراوح إلى 12 ساعة قبل أن نبدأ في عمل العجينة ثم نقوم بغسل البصل جيداً ونقطعه ونقوم بتقشير الثوم والبصل.

نقوم بوضع الفول بعد أن يتم نقعة ونصفية مع الثوم والبصل والكزبرة والثوم والبقدونس ط والشبت ونضعهم بالكبة ونضرب جميع المكونات جيداً حتى ينعموا تماماً.

إذا واجهنا صعوبة في فرم الفول يمكنك إضافة ملعقة أو اثنين من الماء البارد في حالة صعوبة الخلط بالكبة ويجب أن نستمر بالخلط حتى تتكون لدينا عجينة لينة للحصول على قوام الطعمية الهش أثناء القلي ثم نضيف البيكربونات إلى العجينة ونقلبها جيداً.

نبدأ في تشكيل العجينة على هيئة مثل القرص المدورة ونستخدم معلقة صغيرة أو كبيرة أو نقوم باستخدام ماكينة الطعمية إذا وجدت.

عندما نبدأ القلي نقوم برش سمسم على الأقراص ونضيف الشطة والملح والكزبرة الناشفة.

نقوم بوضع في القلاية على نار متوسطة ثم نقوم بوضع الطعمية في الزيت ونستمر في تقليبه حتى يصبح لون ذهبياً وتنضج .

نقوم بإخراج الطعمية من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لتمتص الزيت وفي النهاية نقوم بتقديم الأقراص الساخنة مع العيش والسلطة والطحينة والمخلل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الطعمية بالمنزل بأسهل الطرق وأقل المكونات أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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