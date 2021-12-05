طريقة تحضير حلى كريم كراميل في الفرن بتكلفة قليلة وطعم رائع

كريم كراميل في الفرن هو نوع من الحلويات الباردة المعروفة التي يعشقها الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الصيف كما أن هذا النوع من الحلى يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والسكر الأبيض لذلك هو حلى لا ينصح به للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة أو الذين يعانون من السمنة المفرطة بالإضافة إلى أن الكريم كراميل يحتوي على كمية من البيض والنشا فهو مفضل ومغذي للأطفال لأنه يحتوي على البيض وغيرها من المواد الغذائية الأخرى المفيدة ولمعرفة الطريقة تابعينا. مقادير تحضير كريم كراميل في الفرن وفي المنزل عدد ثلاثة بيضات طازجة.

ثلاثة أكواب من الحليب البودر الكامل الدسم.

عدد ثلاثة أكواب من الماء الفاتر.

كوب واحد فقط من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا الطبيعية.

رشة صغيرة من الهيل المطحون.

ثلاثة فناجين من السكر الأبيض لتحضير الكراميل البني. خطوات عمل كريم كراميل في الفرن وسر نجاح الوصفة أولا ضعي ثلاثة فناجين السكر في إناء على نار هادئة مع عدم التقليب إلى أن يصبح الكراميل جاهز.

ضعي الكراميل في صينية الفرن وتركه حتى يبرد تماما.

في الخلاط الكهربائي ضعي الفانيليا مع البيض والسكر الأبيض والماء والحليب المجفف.

بعد أن تذوب المكونات وتتجانس مع بعضها البعض اضيفي الهيل مع التقليب.

في إناء على اللهب الهادئ اضيفي السائل مع التقليب إلى أن يصبح الكريم كراميل ثقيل خالي من التكتلات.

ضعي قطعة صغيرة من الزبدة للحصول على نكهة مميزة ولذيذة.

قومي بصب الخليط على الكراميل البني ومن ثم وضعه في الثلاجة إلى أن يتماسك ويبرد تماما.

ضعي صينية الكريم كراميل في صينية أكبر بها كمية مناسبة من الماء.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة كاملة على الأقل.

بعد أن يصبح الحلى جاهز اتركيه حتى يبرد تماما ثم ضعيه بعد ذلك في الثلاجة ليصبح باردا ومنعش.

يقدم الكريم كراميل في صحن مع ملعقة واحدة من آيس كريم الفانيليا وورقة من النعناع الأخضر لتعطي مظهر جميل.

زيني الكريم كراميل بكريمة الخفق السريعة التحضير وحبة واحدة من الفراولة.

هذا النوع من الحلو لا ينصح به لمرضى السكر لأنه غني بالسكريات التي تسبب في ارتفاعه. الوسوم

كريم كراميل في الفرن هو نوع من الحلويات الباردة المعروفة التي يعشقها الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الصيف كما أن هذا النوع من الحلى يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والسكر الأبيض لذلك هو حلى لا ينصح به للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية معينة أو الذين يعانون من السمنة المفرطة بالإضافة إلى أن الكريم كراميل يحتوي على كمية من البيض والنشا فهو مفضل ومغذي للأطفال لأنه يحتوي على البيض وغيرها من المواد الغذائية الأخرى المفيدة ولمعرفة الطريقة تابعينا. مقادير تحضير كريم كراميل في الفرن وفي المنزل عدد ثلاثة بيضات طازجة.

ثلاثة أكواب من الحليب البودر الكامل الدسم.

عدد ثلاثة أكواب من الماء الفاتر.

كوب واحد فقط من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا الطبيعية.

رشة صغيرة من الهيل المطحون.

ثلاثة فناجين من السكر الأبيض لتحضير الكراميل البني. خطوات عمل كريم كراميل في الفرن وسر نجاح الوصفة أولا ضعي ثلاثة فناجين السكر في إناء على نار هادئة مع عدم التقليب إلى أن يصبح الكراميل جاهز.

ضعي الكراميل في صينية الفرن وتركه حتى يبرد تماما.

في الخلاط الكهربائي ضعي الفانيليا مع البيض والسكر الأبيض والماء والحليب المجفف.

بعد أن تذوب المكونات وتتجانس مع بعضها البعض اضيفي الهيل مع التقليب.

في إناء على اللهب الهادئ اضيفي السائل مع التقليب إلى أن يصبح الكريم كراميل ثقيل خالي من التكتلات.

ضعي قطعة صغيرة من الزبدة للحصول على نكهة مميزة ولذيذة.

قومي بصب الخليط على الكراميل البني ومن ثم وضعه في الثلاجة إلى أن يتماسك ويبرد تماما.

ضعي صينية الكريم كراميل في صينية أكبر بها كمية مناسبة من الماء.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة كاملة على الأقل.

بعد أن يصبح الحلى جاهز اتركيه حتى يبرد تماما ثم ضعيه بعد ذلك في الثلاجة ليصبح باردا ومنعش.

يقدم الكريم كراميل في صحن مع ملعقة واحدة من آيس كريم الفانيليا وورقة من النعناع الأخضر لتعطي مظهر جميل.

زيني الكريم كراميل بكريمة الخفق السريعة التحضير وحبة واحدة من الفراولة.

هذا النوع من الحلو لا ينصح به لمرضى السكر لأنه غني بالسكريات التي تسبب في ارتفاعه.

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