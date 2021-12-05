معجزة الفازلين لفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله إلى خيوط من الحرير

فرد الشعر بالفازلين دون الحاجة إلى المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار بالشعر، ومن المعروف أن كافة السيدات تهتم بالعناية الشعر والبشرة، وتبحث عن وصفات طبيعية للحفاظ على شعرها ويصبح بشكل جذاب، وتسعى أن يصبح شعرها ناعم ولامع مثل الحرير لذلك بوجود الكثير من الوصفات تعتمد على مكونات طبيعية، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على طريقة فرد الشعر بالفازلين.

فرد الشعر بالفازلين

تتعدد الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالشعر، حيث نجد الكثير من السيدات يذهبن إلى الكوافير لفرد الشعر بالكراتين ولكن نعلم أن هذه المادة ضارة تماماً على الشعر بعد استخدامه، لذلك تجد وصفة فرد الشعر بالفازلين من الوصفات المضمونة ولها مفعول سريع وهي كالآتي:

المكونات

ملعقتان من النشا.

معلقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من كل من ( زيت زيتون _ زيت سمسم _ زيت خروع).

طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر

يوجد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على شعر ناعم وصحي وهي كالتالي:

إحضار وعاء ويوضع به كافة المكونات التي ذكرناها، استمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح كالكريم ناعم جدا.

يوضع الخليط على الشعر والتأكد بأنه يصل إلى كل الجذور.

يترك الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن 35 دقيقة والأفضل أن يزيد عن ذلك.

يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والماء الدافئ.

يكرر هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع ليكون الشعر ناعم ويكتسب العديد من الفوائد العناية بالبشرة.

وفي نهاية المقال قد توصلنا إلى شعر ناعم وصحي باستخدام فرد الشعر بالفازلين طبيعياً، ومن المعروف أن هذا الكريم لم يعمل على فرد التجاعيد بل ينعم الشعر فقط.

فرد الشعر بالزبادي والنشا

أحضري 4 ملاعق كبيرة من النشا، وكوب كبير من الزبادي، اخفقي كل المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي، ابدئي بفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ساعة مع مراعاة تسريح الشعر، ومن الاستخدام الأول سوف تلاحظين فرد الشعر، يكرر استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.