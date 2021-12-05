طريقة صنع كريم لبان الذكر والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم لبان الذكر والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية، والتي تعمل على تفتيح البشرة وإكسابها الترطيب والنضارة، كما يعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة والتخلص من الجلد الميت، ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً، ويحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ويحفز البشرة على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويزيل البقع الداكنة والاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، وهذا الكريم يتغلغل في المسام ويعمل على تقشير البشرة ويعيد لها حيويتها، ويزيل الدهون الزائدة من البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل. مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية لها تأثير سحري في علاج مشاكل البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

نصف كوب ماء عادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بخطوات سريعة وبسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الماء العادي، ثم نقوم بوضعه على النار حتى يغلي ونضع عليه مطحون لبان الذكر ونقلبه مدة دقيقة، ثم نقوم برفعة من على النار، ونتركه جانباً مدة ثلاث ساعات حتى يصبح شكلة مثل الحليب. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع بداخله منقوع مطحون لبان الذكر، والنشا، وماء الورد، ثم نقوم بخلطهم مع بعض بشكل جيد، حتى يصبح شكله مثل الكريم. نضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند، ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزج الخليط تمامًا ويصبح مثل الكريم. نستخدم الخليط مرة كل يوم قبل النوم، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج. فوائد كريم لبان الذكر والفازلين للبشرة يحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد للبشرة وهى كالتالي:- يعمل على ترطيب البشرة، ويقلل من أفراز الدهون التي تسبب الكثير من المشاكل للبشرة.

يقلل من الشوائب والندبات التي تظهر على البشرة نتيجة الحبوب، والبثور والعمليات الجراحية.

يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وذلك من خلال تجديد خلايا الجلد الميت.

يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والهشة والحساسة.

يعالج البثور ويقلل من انتشارها في مناطق البشرة. ماسك لبان الذكر والنشا ماسك لبان الذكر والنشا سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك لبان الذكر والنشا وهى كما يلي:- نضع نصف ملعقة من لبان الذكر المطحون في وعاء صغير مع كمية مناسبة من الماء، ثم نقوم بوضعه على النار. نضيف ملعقة صغيرة نشا على لبان الذكر، ثم نحركهم مع بعض حتى يصبح قوام الخليط متماسك. نترك الماسك جانبًا حتى يصبح بارد تمامًا، ثم نقوم بدهن البشرة بالكامل بالماسك والمناطق الداكنة التي تحتاج إلى تفتيح وتوحيد اللون، ونتركه مدة 15 دقيقة. نقوم بغسل الماسك بالماء الفاتر. نستخدم الماسك مرتين خلال الأسبوع. الوسوم

يعتبر كريم لبان الذكر والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية، والتي تعمل على تفتيح البشرة وإكسابها الترطيب والنضارة، كما يعمل على إزالة التجاعيد وشد البشرة والتخلص من الجلد الميت، ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً، ويحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، ويحفز البشرة على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويزيل البقع الداكنة والاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة، وهذا الكريم يتغلغل في المسام ويعمل على تقشير البشرة ويعيد لها حيويتها، ويزيل الدهون الزائدة من البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل. مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية لها تأثير سحري في علاج مشاكل البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

نصف كوب ماء عادي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بخطوات سريعة وبسيطة وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الماء العادي، ثم نقوم بوضعه على النار حتى يغلي ونضع عليه مطحون لبان الذكر ونقلبه مدة دقيقة، ثم نقوم برفعة من على النار، ونتركه جانباً مدة ثلاث ساعات حتى يصبح شكلة مثل الحليب. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع بداخله منقوع مطحون لبان الذكر، والنشا، وماء الورد، ثم نقوم بخلطهم مع بعض بشكل جيد، حتى يصبح شكله مثل الكريم. نضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند، ثم نقوم بالتقليب حتى يمتزج الخليط تمامًا ويصبح مثل الكريم. نستخدم الخليط مرة كل يوم قبل النوم، حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج. فوائد كريم لبان الذكر والفازلين للبشرة يحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد للبشرة وهى كالتالي:- يعمل على ترطيب البشرة، ويقلل من أفراز الدهون التي تسبب الكثير من المشاكل للبشرة.

يقلل من الشوائب والندبات التي تظهر على البشرة نتيجة الحبوب، والبثور والعمليات الجراحية.

يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وذلك من خلال تجديد خلايا الجلد الميت.

يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والهشة والحساسة.

يعالج البثور ويقلل من انتشارها في مناطق البشرة. ماسك لبان الذكر والنشا ماسك لبان الذكر والنشا سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك لبان الذكر والنشا وهى كما يلي:- نضع نصف ملعقة من لبان الذكر المطحون في وعاء صغير مع كمية مناسبة من الماء، ثم نقوم بوضعه على النار. نضيف ملعقة صغيرة نشا على لبان الذكر، ثم نحركهم مع بعض حتى يصبح قوام الخليط متماسك. نترك الماسك جانبًا حتى يصبح بارد تمامًا، ثم نقوم بدهن البشرة بالكامل بالماسك والمناطق الداكنة التي تحتاج إلى تفتيح وتوحيد اللون، ونتركه مدة 15 دقيقة. نقوم بغسل الماسك بالماء الفاتر. نستخدم الماسك مرتين خلال الأسبوع.

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