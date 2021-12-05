طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبدون بيض في 10 دقائق

كيكة البسكويت البارد تعد من أفضل أطباق الحلويات على الإطلاق، خاصة في الصيف، لأنها تعطي شعور بالانتعاش، ولها مذاق رائع، ويمكن تحضيرها في وقت قصير لا يتعدى العشر دقائق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة كيكة البسكويت البارد بدون فرن في 10 دقائق. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة مكونات تحضير كيكة البسكويت كأس كبير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من النوتيلا.

15 جرام من الزبدة.

320 جرام من البسكويت السادة. خطوات التحضير امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيهم على النار، ثم قلبيهم حتى يسخن الخليط. ضيفي الزبدة ومقدار النوتيلا إلى خليط الحليب، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس كثيف. احضري وعاء بايركس، ثم ضعي به طبقة من صوص الكاكاو. ثم ضعي طبقة من البسكويت، ثم استمري في عمل تلك الطبقات حتى تنتهي بطبقة من صوص الكاكاو. ضعي كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم زينيها بصوص الشكولاتة و قطعيها حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل صوص الشكولاتة لكيكة البسكويت البارد خطوات التحضيرطريقة عمل صوص الشكولاتة لكيكة البسكويت البارد المكونات 7 ملاعق صغيرة من الكاكاو الفاخر.

كأس كبير من السكر المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

100 جرام زيت نباتي.

كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من مسحوق الكريم شانتيه. طريقة التحضير امزجي الحليب، والزيت النباتي، و الفانيلا،بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 4 دقائق. ضيفي الكاكاو، والسكر، والكريم شانتيه إلى خليط الزيت النباتي، ثم اخفقيهم جيدا لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح صوص الشكولاتة كثيف. طريقة عمل صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق للكيك طريقة التحضيرطريقة عمل صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق للكيك المكونات نصف كوب كبير من الكاكاو.

كأس كبير من السكر الغير خشن.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثلث كوب صغير من زيت الذرة.

ربع لتر من الحليب السائل.

6 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

50 جرام كريم شانتيه.

باكيت نسكافيه بنكهة البندق. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع الحليب جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه باقي المكونات بشكل تدريجي. استمري في خفق المكونات حتى يتكون صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق كثيف. طريقة التحضير الوسوم

كيكة البسكويت البارد تعد من أفضل أطباق الحلويات على الإطلاق، خاصة في الصيف، لأنها تعطي شعور بالانتعاش، ولها مذاق رائع، ويمكن تحضيرها في وقت قصير لا يتعدى العشر دقائق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة كيكة البسكويت البارد بدون فرن في 10 دقائق. طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة مكونات تحضير كيكة البسكويت كأس كبير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من النوتيلا.

15 جرام من الزبدة.

320 جرام من البسكويت السادة. خطوات التحضير امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيهم على النار، ثم قلبيهم حتى يسخن الخليط. ضيفي الزبدة ومقدار النوتيلا إلى خليط الحليب، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس كثيف. احضري وعاء بايركس، ثم ضعي به طبقة من صوص الكاكاو. ثم ضعي طبقة من البسكويت، ثم استمري في عمل تلك الطبقات حتى تنتهي بطبقة من صوص الكاكاو. ضعي كيكة البسكويت البارد بالشوكولاتة في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم زينيها بصوص الشكولاتة و قطعيها حسب الرغبة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل صوص الشكولاتة لكيكة البسكويت البارد خطوات التحضيرطريقة عمل صوص الشكولاتة لكيكة البسكويت البارد المكونات 7 ملاعق صغيرة من الكاكاو الفاخر.

كأس كبير من السكر المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

100 جرام زيت نباتي.

كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من مسحوق الكريم شانتيه. طريقة التحضير امزجي الحليب، والزيت النباتي، و الفانيلا،بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 4 دقائق. ضيفي الكاكاو، والسكر، والكريم شانتيه إلى خليط الزيت النباتي، ثم اخفقيهم جيدا لمدة 15 دقيقة، حتى يصبح صوص الشكولاتة كثيف. طريقة عمل صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق للكيك طريقة التحضيرطريقة عمل صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق للكيك المكونات نصف كوب كبير من الكاكاو.

كأس كبير من السكر الغير خشن.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ثلث كوب صغير من زيت الذرة.

ربع لتر من الحليب السائل.

6 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

50 جرام كريم شانتيه.

باكيت نسكافيه بنكهة البندق. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع الحليب جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه باقي المكونات بشكل تدريجي. استمري في خفق المكونات حتى يتكون صوص شيكولاتة النوتيلا بالبندق كثيف. طريقة التحضير

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