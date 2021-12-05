طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم النشا والليمون الرهيب يعتبر من الوصفات الممتازة الطبيعية والتي من الممكن أن تفيد في علاج العديد من المشكلات الخاصة بالبشرة ومن أهم ما يمكن استعماله لعلاج أمراض البشرة الليمون المعزز بالنشاء مع بعض المكونات الأخرى، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي تدخل في تلك التركيبة مع التعرف على الطريقة الخاصة بالتحضير والطريقة الواجب اتباعها لتطبيق تلك التركيبة على البشرة.

كريم النشا والليمون لتبييض البشرة

من الممكن أن نقوم بالتفتيح الطبيعي والآمن للبشرة من خلال الاتباع لبعض الخطوات البسيطة والتي من خلالها من الممكن أن تتخلص كل فتاة من مشكلات البشرة المختلفة وليس اللون الداكن فقط، ومن خلال التطبيق المستمر لتلك التركيبة نجد أن البشرة تكون خالية من أي تصبغ ومن دون وجود شحوب، كما أن الخلط من النشاء مع الليمون من الممكن أن يقضي وبشكل تام على أي حبوب وهذا لما لليمون من قدرة على قتل البكتيريا التي تتسبب في تمكون الحبوب وتجميع المواد الدهنية على البشرة، ومن خلال الآتي نقدم العرض الشامل عن الوصفة ومقاديرها بالتفصيل:

مكونات وصفة الليمون بالنشا للتفتيح:

عصير ليمون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفيتامين إي.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير لتلك التركيبة

التركيبة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال الآتي من الخطوات في النقاط القادمة:

قومي بإحضار الوعاء الملائم للخلط.

نقوم بإذابة جل الصبار ليسهل امتزاجه مع النشا والليمون.

نقوم بوضع بقية المكونات مع التقليب المستمر حتى نجد أن الخليط قد أصبح ناعما ومتجانسا.

بعد ذلك يتم استعمال الخليط بسهولة على البشرة.

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