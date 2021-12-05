معجزة كريم نيفيا والنشا لتبيض البشرة 7 درجات والتخلص من البقع الداكنة والخطوط الرفيعة خلال يومين فقط

كريم نيفيا والنشا للتبيض الفوري من الكريمات الممتازة لتفتيح ونضارة ممتازة للجلد ومن الممكن أن تتحقق كل الفوائد لهذا الكريم إذا تم التحضير الصحيح لتركبته مع الالتزام بالتطبيق الصحيح أيضا للتركيبة وعدم الإفراط في كميبة أي مقدار من المقادير الخاصة بتركيبة الكريم ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التركيبة الطبيعية المميزة الخاصة بالكريم، وأهم الخطوات التي نستطيع بها أن نحضر تلك التركيبة الكريمية الفعالة في التبييض والتي تقضي بشكل نهائي على حالات التصبغ والبقع الداكنة.

كريم نيفيا والنشا للتبيض الفوري

كريم نيفيا والنشا للتبيض الفوري من الخلطات الطبيعية والتي يسهل على كل فتاة أن تقوم بالتحضير المنزلي السريع لها وفي أقل وقت حيث أن الكريم مكوناه متاحة وتخلو من أي مادة غريبة ولا تتواجد بها مواد كيميائية وهذا أكثر ما تمتاز به، ومن المعروف الأثر الفعال لكريم نيفيا الممتاز والملائم لكل أنواع الجلد لذا فنقدم لكم تركيبته الممتازة مع النشاء لتبييض الجلد.

مكونات خليط الكريم نيفيا مع النشا للتبيض الفوري

تلك التركيبة الكريمية الممتازة من الممكن أن يتم تحضيرها بواسطة المكونات الآتية:

ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقة من النشاء.

ملعقة فيتامين سي.

القليل من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت اللوز.

طريقة التحضير لتركيبة الفعالة للكريم

التحضير يكون بأن نقوم باستعمال بولة صغيرة عميقة نضع فيها الفازلين ونقوم بتذويبه وهذا من خلال تعريضه لبخار الماء المتصاعد من حمام مائي دافئ ومن ثم يسهل أن يتم خلطه مع بقية المكونات فنضع معه كريم نيفيا ثم نقوم بالتقليب، ومع استمرار التقليب السريع نبدأ في الإضافة للنشاء ومن ثم يتم وضع التركيبة في علبة محكمة الغلق، ومن خلال التطبيق بشكل صحيح نستفيد من الخليط.

تطبيق الخليط على البشرة:

من الممكن أن يتم التطبيق للتركيبة على الجلد مدة تعدل حوالي ربع ساعة فقط على الوجه وهذا يكفي لكي تمتص خلايا الجلد الخليط بشكل تام، ومن خلال الماء مع غسول طبيعي يمكننا أن نزيل أثر الوصفة.