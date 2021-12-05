مش هتعرفي نفسك.. ماسك الزبادي لتفتيح البشرة وتبييض الوجه ثلاث درجات بشكل سحري

ماسك الزبادي لتفتيح البشرة الذي يعد من أشهر الماسكات وأكثرها فعالية، حيث يجعل البشرة مشرقة وأكثر نقائاً وذات لون أبيض صافي، فالزبادي من مشتقات اللبن الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للبشرة، مثل الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجلد حيث يرطب البشرة ويخلصها من البقع السوداء، فيمكن خلط بعض المكونات الطبيعية مع الزبادي للحصول على نتيجة سريعة، ونوفر لكم من خلال هذا المقال وصفه فعالة للزبادي يمكن تجهيزها في المنزل لتفتيح لون البشرة ثلاث درجات في وقت قصير.

ماسك الزبادي لتفتيح البشرة

يعد ماسك الزبادي من الماسكات التي تساعد البشرة في الحصول على ثلاث درجات أفتح في أقل وقت ممكن، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تمد البشرة بكل ما تحتاجه من الغذاء، وقد ينقي البشرة من الهالات السوداء والبقع الداكنة تماماً، ويمكن إضافة مكون الليمون للوصفة للحصول على قيمة غذائية أعلى.

مكونات ماسك الزبادي

ويتكون ماسك الزبادي من بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية عديدة يتم إضافتها بعضها البعض للاستفادة من كل هذه العناصر في الماسك، وجاءت هذه المكونات كالتالــــــــــي:

كوب من زبادي.

عصير ليمونه طازجة.

قطعة من الخيار.

ثم قطعة من الشاش.

قد يهمك أيضًا

طريقة تحضير ماسك الزبادي لتفتيح البشرة

وتعتبر طريقة تحضير ماسك الزبادي من أسهل الماسكات التي يمكن تجهيزه في المنزل في دقائق معدودة، ونوفر لكم شرح لخطوات تجهيزه كالتالــــــــي:

في البداية لابد من هرس قطعة الخيار ثم وضعها في الشاش للحصول على ماء الخيار.

وبعدها يضاف ماء الخيار للزبادي ونقلبهم سوياً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون للخليط.

كما يخلط المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.

ونبدأ باستخدام الخليط على الوجه من خلاله المساج الدائري أثناء توزيعه.

ويترك على الوجه لمدة ساعتين كاملين، وبعدها يتم غسل الوجه وينشف جيداً.

يعمل ماسك الزبادي على توحيد لون البشرة بشكل سحري. كما يخلص البشرة من التجاعيد ويصفيها من الشوائب. بينما يعد هذا الماسك أكثر الماسكات المعالجة للبشرة وكذلك الشعر بفعالية في جميع بلاد العالم. كما يغذي جميع طبقات جلد البشرة بعمق شديد.

فوائد ماسك الزبادي لتفتيح البشرة