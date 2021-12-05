كريم الترمس والنشا الرهيب: لتفتيح وشد البشرة من أول استعمال2022

نقدم لكم كريم الترمس والنشا الرهيب , الذي يعد من افضل أنواع الكريمات المنزلية للحصول علي بشرة ناصعة البياض وخالية ومن العيوب, ويمكن أعداد كريم الترمس في المنزل بكل سهولة ودون تكلفة ولا تعب, وهو فعال جدا في تفتيح وتنظيف البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه, حيث تبحث كل فتاه وسيدة علي بشرة مشرقة دون أي أضرار جانبية بالبشرة والحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن ونتائج مضمونة بشكل كبير للغاية, ويمكن عمل اكثر من كريم مثل الحلبة وكريم البطاطس وكريم النعناع للحصول علي بشرة مثالية, واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم الترمس والنشا الرهيب لتفتيح وشد البشرة وجعلها بشرة مثالية بخطوات بسيطة2022.

مكونات كريم الترمس والنشا الرهيب لتفتيح البشرة من أول استعمال

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الكريم الموجودة داخل كل منزل دون تكلفة لجعل بشرتك مثالية وناصعة البياض قبل العيد وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الترمس المطحون.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي.

معلقة من عصير الليمون.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة وسهلة جدا لتحضير كريم الترمس الخرافي في التفتيح بخطوات سهلة جدا دون أي أضرار جانبية أو تعب وهي كالاتي:-

نحضر إناء ونضع بداخله الترمس المطحون ثم نضيف الزبادي والنشا ونقلبهم بشكل سليم ومتجانس. ثم نضيف ماء الورد ونخلطهم حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض بكل سهولة في اقل وقت ممكن. نقلم الخليط المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية في اقل وقت.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الأن علي طريقة مضمونة للاستخدام الماسك في المنزل بكل سهولة للحصول علي افضل نتائج وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء والغسول الخاص بكم حتي تصبح خلية من أي عيوب أو كريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي الوجه قبل النوم ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل البشرة جيدا.

نكرر الطريقة والوصفة يوميا لمدة أسبوع قبل العيد للحصول علي بشرة وردية وناصعة البياض ومشدودة ومثالية.

فوائد كريم الترمس والنشا علي البشرة

سوف نتعرف الأن علي بعض الفوائد الخاصة بكريم الترمس والنشا التي تساعد في الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن دون أي أضرار جانبية بفضل الله وهي كالاتي:-

يساعد في علاج حب الشباب والبقع الداكنة من الوجه بكل سهولة.

يعمل علي إزالة التجاعيد من البشرة في اسرع وقت ممكن.

يعالج جميع مشاكل البشرة مثل التهابات البشرة أو غيرها.