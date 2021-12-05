طريقة عمل بسكويت الشطرنج: بطريقة مضمونة في المنزل وطعم رهيب2022

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نقدم لكم الأن طريقة عمل بسكويت الشطرنج , الذي يعد من أفضل أنواع البسكويت المخبوز, ويعد أفضل من الجاهز, ويجتوي علي طعم الشكولاتة الجميلة والقوام الهش والمقرمش والطعم الخرافي, ويحب تناوله الأطفال في وجبة الإفطار, ويشتهر عمل بسكويت الشطرنج في مصر والسعودية وباقي الدول العربية, ويمكن عمل اكثر من نوع للبسكويت مثل البسكويت بالبرتقال والبسكويت بالينسون وأنواع كثيرة, واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل بسكويت الشطرنج بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل دون تكلفة كبيرة2022مكونات طريقة عمل بسكويت الشطرنج الهش والمقرمش بمكونات بسيطة2022
سوف نتعرف الأن علي المكونات التي سوف نقوم بعمل البسكويت بها بدون تكلفة كبيرة ولا تعب في التحضير وهي كما يلي:-
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ثلاث بيضات.
- نصف معلقة من الفانيليا.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- معلقة كبيرة من البيكينج بودر.
- معلقتين من الكاكاو الخام.
سوف نتعرف علي أفضل وابسط وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشطرنج بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كما يأتي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الزبدة والسكر البودرة ونقوم باستخدام المضرب نخلط المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس.
- ثم نضع البيض بيضة ثم نضربها ثم بيضة اخرج ونضربها بتريج مع إضافة نصف معلقة من الفانيليا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس.
- ننزل بكوبان وربع من الدقيق علي الخليط ونضيف معلقة من البيكينج بودر ونلم العجينة مع بعضهم البعض جيدا.
- ثم نحضر إناء أخر ونقوم بقسم العجينة إلي نصفين بتساوي ونضع في النصف الأول باقي الدقيق ونخلطهم جيدا.
- ونضيف في النصف الأخر الكاكاو ونخلطهم أيضا.
- ثم نقوم بلف العجينة علي شكل رولات رفيع حتي ننتهي من الكمية من النوعان من العجينة.
طريقة تجهيز البسكويت
سوف نتعرف الأن علي طريقة بسيطة جدا لتحضير البسكويت في المنزل مثل الجاهز تماما وهي الاتي:-
- نضع رول من عجينة الكاكاو وبجانبه رول من عجينة الفانيليا ثم رول أخر من عجينة الكاكاو بحيث نكون ثلاث أنواع اثنين كاكاو وواحد فانيليا.
- ثم نضع طبقة أخر عليهم بالعكس فوق عجينة الكاكاو نضع عجينة الفانيليا والعكس حتي نحصل علي رول كبير مكون من ثلاث طبقات فوق بعض.
- ثم نستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا ونضع الرولات في الفليزر لمدة ربع ساعة ثم نخرجهم ونقطهم ونضع القطع علي صينية مدهونة زبدة.
- ونشعل الفرن علي درجة حرارة 180درجة وندخل الصينية وننتظر من 10 دقائق إلي 12دقيقة ونخرج الصينية من الفرن وتقدم بألف هنا وشفا.
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نقدم لكم الأن طريقة عمل بسكويت الشطرنج , الذي يعد من أفضل أنواع البسكويت المخبوز, ويعد أفضل من الجاهز, ويجتوي علي طعم الشكولاتة الجميلة والقوام الهش والمقرمش والطعم الخرافي, ويحب تناوله الأطفال في وجبة الإفطار, ويشتهر عمل بسكويت الشطرنج في مصر والسعودية وباقي الدول العربية, ويمكن عمل اكثر من نوع للبسكويت مثل البسكويت بالبرتقال والبسكويت بالينسون وأنواع كثيرة, واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل بسكويت الشطرنج بمكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل دون تكلفة كبيرة2022مكونات طريقة عمل بسكويت الشطرنج الهش والمقرمش بمكونات بسيطة2022
سوف نتعرف الأن علي المكونات التي سوف نقوم بعمل البسكويت بها بدون تكلفة كبيرة ولا تعب في التحضير وهي كما يلي:-
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ثلاث بيضات.
- نصف معلقة من الفانيليا.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- معلقة كبيرة من البيكينج بودر.
- معلقتين من الكاكاو الخام.
سوف نتعرف علي أفضل وابسط وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشطرنج بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل وهي كما يأتي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الزبدة والسكر البودرة ونقوم باستخدام المضرب نخلط المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس.
- ثم نضع البيض بيضة ثم نضربها ثم بيضة اخرج ونضربها بتريج مع إضافة نصف معلقة من الفانيليا ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس.
- ننزل بكوبان وربع من الدقيق علي الخليط ونضيف معلقة من البيكينج بودر ونلم العجينة مع بعضهم البعض جيدا.
- ثم نحضر إناء أخر ونقوم بقسم العجينة إلي نصفين بتساوي ونضع في النصف الأول باقي الدقيق ونخلطهم جيدا.
- ونضيف في النصف الأخر الكاكاو ونخلطهم أيضا.
- ثم نقوم بلف العجينة علي شكل رولات رفيع حتي ننتهي من الكمية من النوعان من العجينة.
طريقة تجهيز البسكويت
سوف نتعرف الأن علي طريقة بسيطة جدا لتحضير البسكويت في المنزل مثل الجاهز تماما وهي الاتي:-
- نضع رول من عجينة الكاكاو وبجانبه رول من عجينة الفانيليا ثم رول أخر من عجينة الكاكاو بحيث نكون ثلاث أنواع اثنين كاكاو وواحد فانيليا.
- ثم نضع طبقة أخر عليهم بالعكس فوق عجينة الكاكاو نضع عجينة الفانيليا والعكس حتي نحصل علي رول كبير مكون من ثلاث طبقات فوق بعض.
- ثم نستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا ونضع الرولات في الفليزر لمدة ربع ساعة ثم نخرجهم ونقطهم ونضع القطع علي صينية مدهونة زبدة.
- ونشعل الفرن علي درجة حرارة 180درجة وندخل الصينية وننتظر من 10 دقائق إلي 12دقيقة ونخرج الصينية من الفرن وتقدم بألف هنا وشفا.
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