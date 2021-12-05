طريقة صنع كريم النشا والخميرة الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود

يعد كريم النشا والخميرة من أروع مستحضرات التجميل الطبيعية، التي تستخدم في تفتيح البشرة ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد من الوجه من أول استعمال، وهذا الكريم الرائع يحتوي على العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة، كما يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة، ومن أهم مميزات هذه الوصفة أنها لا تحتوي على أي مواد صناعية، لذلك نجد أن هذا الكريم لا يسبب أي التهابات للبشرة أو حكة للجلد، وسوف نقدم لجميع متابعي موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا والخميرة الرائع في حل أغلب مشاكل البشرة. مكونات كريم النشا والخميرة مكونات كريم النشا والخميرة يحتوي هذا الكريم الرهيب على مكونات طبيعية رائعة وهى كما يأتي:- ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم النشا الخميرة المبهر في تفتيح الوجه ونفخ الخدود والتخلص من التجاعيد وهى كما يلي:- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي الشكل متماسك. نحضر علبة زجاجية فارغة ونظيفة، ثم نقوم بوضع الكريم بداخلها ونغلقها جيداً ونضعها بالثلاجة ونتركها ١٥ دقيقة حتى تتماسك تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء جيداً، ثم نقوم بدهن المناطق الداكنة والسمراء والتي يوجد بها تجاعيد، ثم نتركه مدة ساعة. نغسل المناطق التي تم دهنها بالكريم جيداً، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج والخدود أصبحت وردية ومنتفخة. نستخدم الكريم مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب إلي النوم، حتى نحصل على نتائج مبهرة في وقت قصير جداً. فوائد كريم النشا والخميرة للبشرة هناك فوائد لا يمكن حصرها لهذا الكريم وهى كالتالي:- يخلص البشرة من الجلد الميت، ويعيد بناء الخلايا من جديد.

مفيد جداً للبشرة الدهنية، حيث يعمل على امتصاص الدهون بشكل رائع.

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على علاج الطفح الجلدي ويهدئ من الالتهابات وحكة الجلد.

تعمل الخميرة على نفخ الخدود وتسمين الوجه بشكل سريع جداً.

يعالج كريم النشا والخميرة الحروق التي تنتج بسبب التعرض لأشعة الشمس، كما يعالج تهيج الجلد. الوسوم

يعد كريم النشا والخميرة من أروع مستحضرات التجميل الطبيعية، التي تستخدم في تفتيح البشرة ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد من الوجه من أول استعمال، وهذا الكريم الرائع يحتوي على العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة، كما يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة، ومن أهم مميزات هذه الوصفة أنها لا تحتوي على أي مواد صناعية، لذلك نجد أن هذا الكريم لا يسبب أي التهابات للبشرة أو حكة للجلد، وسوف نقدم لجميع متابعي موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا والخميرة الرائع في حل أغلب مشاكل البشرة. مكونات كريم النشا والخميرة مكونات كريم النشا والخميرة يحتوي هذا الكريم الرهيب على مكونات طبيعية رائعة وهى كما يأتي:- ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم النشا الخميرة المبهر في تفتيح الوجه ونفخ الخدود والتخلص من التجاعيد وهى كما يلي:- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي الشكل متماسك. نحضر علبة زجاجية فارغة ونظيفة، ثم نقوم بوضع الكريم بداخلها ونغلقها جيداً ونضعها بالثلاجة ونتركها ١٥ دقيقة حتى تتماسك تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء جيداً، ثم نقوم بدهن المناطق الداكنة والسمراء والتي يوجد بها تجاعيد، ثم نتركه مدة ساعة. نغسل المناطق التي تم دهنها بالكريم جيداً، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج والخدود أصبحت وردية ومنتفخة. نستخدم الكريم مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب إلي النوم، حتى نحصل على نتائج مبهرة في وقت قصير جداً. فوائد كريم النشا والخميرة للبشرة هناك فوائد لا يمكن حصرها لهذا الكريم وهى كالتالي:- يخلص البشرة من الجلد الميت، ويعيد بناء الخلايا من جديد.

مفيد جداً للبشرة الدهنية، حيث يعمل على امتصاص الدهون بشكل رائع.

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على علاج الطفح الجلدي ويهدئ من الالتهابات وحكة الجلد.

تعمل الخميرة على نفخ الخدود وتسمين الوجه بشكل سريع جداً.

يعالج كريم النشا والخميرة الحروق التي تنتج بسبب التعرض لأشعة الشمس، كما يعالج تهيج الجلد.

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