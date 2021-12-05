كريم العسل واللوز لتفتيح البشرة وتبييض الأماكن السوداء والكلف من أول استعمال جمالك طبيعي

كريم العسل واللوز لتفتيح البشرة الذي يعد من أكثر الكريمات المستخدمة في فصل الشتاء، حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ويعالج البشرة الدهنية والجافة كما يحارب علامات الشيخوخة المبكرة، وكذلك يعمل هذا الكريم مع البشرة ذات المسام الواسعة في التخلص من الفطريات والبكتريا التي قد تنمو بها، ويقلل من البثور وظهور الحبوب على البشرة التي قد تؤذي شكل الوجه، ويتميز هذا الكريم أنه لا يؤثر على البشرة بالسلب عند استخدامه فترة كبيرة، بعكس الكريمات الصناعية التي بها مواد كيميائية ضارة، ومن خلال الفقرات التالية نتناول طريقة تحضير كريم العسل واللوز في المنزل بشكل بسيط.

فوائد كريم العسل واللوز لتفتيح البشرة

وقد يحتوي كريم العسل واللوز على العديد من الفوائد الرائعة للبشرة والتي هي كما يلـــــي:

يحارب الهالات السوداء التي تظهر حول العينين. كما يعالج البثور والحبوب بشكل فعال. بينما يخفي علامات تقدم العمر على البشرة. يعمل بشكل رائع كمرطب للبشرة في الشتاء. كما يجعل البشرة مشرقة وبيضاء لأطول وقت ممكن. بالإضافة لاحتوائه على المواد المضاده للأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتعيد للبشرة شبابها. ويخلص البشرة من التصبغات الجلدية وآثار الحبوب بها.

مكونات كريم العسل واللوز

ويحتوي كريم العسل واللوز على بعض المكونات الطبيعية البسيطة، والتي نتعرف عليها سوياً خلال السطور التاليــــــــــــــــة:

1/4 كوب من اللوز المطحون.

1/4 كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا.

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طريقة تحضير كريم العسل واللوز لتفتيح البشرة

والآن نتعرف على طريقة تحضير كريم العسل واللوز الذي له دور فعال في تفتيح درجة لون البشرة وترطيبها لأطول وقت ممكن، وكل هذا من خلال خطوات بسيطة في البيت والتي هي كالتالـــي: