حضري كيكة العصاري بمكونات بسيطة وطعم أكثر من رائع

كيكة العصاري، كيكة سهلة وبسيطة لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة وتمتاز بطعم رائع ولذيذ، ويعد الكيك بوجه عام هو من أكثر الحلويات التي يكثر تقديمها لسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة، والتي تعتبر مكونات صحية ومغذية جداً خاصة للأطفال الكبار والصغار، وتمتاز هذه الكيكة بمذاق رائع وقوام هش وطري، كما أنها من الكيك الذي يقدم بنكهة الكاكاو الذي يعطي لها شكل رائع ومميز يختلف عن الكيك السادة، ويشتهر تقديم الكيك لدي المصريين مع كوب من الشاي في وقت العصر دائماً وأيضاً في الإفطار فهي من أطيب أنواع الكيك الذي يتم تحضيره بالمنزل والاستمتاع بمذاقه الطيب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة العصاري بألذ طعم وبأبسط المكونات.

مكونات عمل كيكة العصاري

يتم تحضير الكيكة من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق المنخول.

كوب من سكر الأبيض.

كوب من الحليب.

4 بيضات.

كوب من الزيت.

4 ملاعق كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نحضر كيكة العصاري بقوام هش وجميل من خلال المكونات الآتية:ـ

نستخدم الخلاط الكهربائي ثم نضع البيض والفانيليا ويتم خفق المكونين جيداً، لمدة حوالي دقيقتين حتي تتضاعف كمية البيض. ثم نقوم بإضافة السكر والحليب والزيت ونخفقهم في الخلاط حتي يذوب السكر تماماً ويصبح الخليط كريمي. نصب الخليط في وعاء كبير، ثم نخلط المقادير الجافة الدقيق المنخول والبكينج بودر مع رشة الملح مع بعضها البعض. ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السائل ونقلب المكونات جيداً باستخدام الملعقة، حتي تتجانس تماماً ويختفي الدقيق. نقسم الخليط إلي نصفين متساويين ثم يضاف الكاكاو إلي النصف الأول ويقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط السادة أولاً في وعاء مدهون بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نصب فوقه خليط الكاكاو.

طريقة التسوية

يتم تسوية الكيك كالتالي:ـ

يوضع قالب الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثم نترك الكيكة داخل الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً تأخذ حوالي 40 دقيقة. يترك الكيك لكي يبرد تماماً ثم نخرجه من القالب ويقطع ويقدم بألف صحة وهنا.

يجب تسخين الفرن مسبقاً قبل تجهيز الكيك، مع الحرص على عدم فتح باب الفرن أثناء تسوية الكيك.

يفضل احتيار درجة حرارة مناسبة لتسوية الكيك حسب نوعية الفرن المستخدم.

يفضل دهن قالب الكيك بمادة دهنية والتبطين برشة من الدقيق لتجنب التصاق الكيك بالقالب ويفضل تجهيزه مسبقاً.

نصائح هامة لنجاح الكيك بقوام هش طري