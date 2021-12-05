طريقة عمل حلوى جوز الهند بالزبدة في البيت بطعم غني ولذيذ للغاية

حلوى جوز الهند بالزبدة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات، كما أنها تتميز كذلك بطعم لذيذ وغني للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوي جوز الهند بالزبدة.

مكونات حلوى جوز الهند بالزبدة

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الحلوى وهي كالتالي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثلاث أكواب من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الحليب.

كوب ونصف من السكر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى جوز الهند بالزبدة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع حلة أو طاسة على النار على درجة حرارة منخفضة.

ثم نضع بداخلها الزبدة وجوز الهند المبشور.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض علي النار لمدة تتراوح ما بين دقيقتين أو ثلاثة.

ثم بعد ذلك نضيف إليهم الكوب والنصف من الحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض لمدة أربع دقائق حتي يتشرب جوز الهند جميع كمية الحليب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونستمر في التقليب حتي يذوب السكر جيدا ويمتزج ويتجانس مع جوز الهند.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط جانبا حتي يبرد قليلا.

ثم نقوم بتكوير الخليط إلي كرات صغيرة، ثم نقوم بغمس الكور في جوز الهند.

ونتركها بعد ذلك حتي تبرد تماما ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: