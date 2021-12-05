بكمية من جوز الهند حضري البسيمة ( الرواني ) الهشة في عدة دقائق

طريقة عمل البسيمة الهشة الممتعة في عدة دقائق معدودة، وتعتبر من أشهر أنواع الحلويات المعروفة وتتميز بالطعم اللذيذ الرائع، وهي من الكيك الذي له فوائد كبيرة وذلك بسبب وجود مكون جوز الهند، الذي يعمل على تحسين أداء الدماغ ويحمي من الزهايمر كما أنه يقلل من مستوي الكوليسترول الضار بالجسم ورفع النوع الجيد منه، ويحمي من التهاب المفاصل والاضطرابات الهضمية وكثير من الفوائد المذهلة التي يغفل عنها الكثير من البشر، وتتميز أيضاً بسرعة إعدادها وقلة تكاليفها لذلك تفضلها كثير من الأمهات، والآن سوف نقوم بعرض مكونات عمل البسيمة بالتفصيل وكيفية تنفيذها في المنزل بدون مواجهة أي صعوبة من خلال هذا المقال الواضح.

مكونات عمل البسيمة الهشة

تعتبر مكونات عمل البسيمة من المكونات المتواجدة بكثرة في جميع الأماكن وأساسها مكون جوز الهند الرائع فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

٣ أكواب من جوز الهند المبشور.

كوب من الحليب السائل.

٢ حبة من البيض.

كوب من الدقيق.

٣ ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

شربات ( كوب واحد ).

طريقة إعداد وتحضير الكيكة

تختلف طريقة عمل هذه الكيكة من طريقة إلى أخرى وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير مضمونة وسهلة وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به كوب الدقيق المنخول جيداً، ونخلط به جوز الهند المبشور والسكر والبيكنج بودر. نخلط هذه المكونات مع بعض ونتركها جانباً، ثم نضع إناء الخفق البيض والفانيليا والحليب ونخفق جيداً. ثم نقوم بإضافة الزبدة عليهم ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. بعد ذلك نسكب هذا الخليط على خليط الدقيق ونقلب جيداً لكي تمتزج جميع المكونات. نحضر الصينية وندهنها بالزيت أو السمنة ثم نسكب بها الخليط ونفرده في جميع الجوانب. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً. نخرج الصينية بعد الطهي ونسقيها بالشربات ونتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

تعتبر طريقة عمل الشربات من أساس نجاح الحلويات لذلك سوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها وهي كما يلي:-

المكونات

2 كوب من السكر.

عصرة من الليمون.

كوب من الماء.

الطريقة

نقوم بتحضير الشربات لأي نوع من الحلويات قبل البدأ في عمل الشيء المرغوب وذلك ليكون أحدهم ساخن والآخر بارد، ويتم عملها كذلك بوضع السكر والماء وعصرة الليمون في إناء على النار ونقلبهم مع بعض، ثم نضعهم على النار ونترك الخليط حتى يغلي لمدة 10 دقائق.

طريقة أخرى لعمل البسيمة

تختلف طريقة عمل البسيمة من طريقة إلى أخرى والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

المكونات

كمية من جوز هند.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 حبات من البيض.

كوب من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

شربات.

الطريقة

نقوم بوضع السكر والبيض والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. نخلط البيكنج بودر وجوز الهند مع الدقيق والسميد ونضيفهم إلى الخليط السابق تدريجياً ونقوم بالعجن حتى تتجانس جميع المكونات وتتكون لدينا كيكة متماسكة. نسكب الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات ونرش جوز الهند على الوجه ونقدمها بعد أن تبرد.

أهم فوائد جوز الهند للصحة

سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على فوائد جوز الهند وهي كما يلي:-