طريقة تحضير الزبادي في البيت صحي ونظيف وموفر

تعتبر الزبادي من المأكولات الصحية التي تقدم إلى الإنسان الكثير من الفوائد للعظام والأسنان وذلك لإحتواء الزبادي على الكالسيوم المفيد للجسم وتحميه من الكثير من الأمراض، كما أن الزبادي من الأطعمة ذات الخمائر المفيدة التي تفيد الجسم كثيراً وتساعد على عملية الهضم بشكل آمن، فيتم تحضير الزبادي في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة متواجدة في كل مطبخ وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزبادي في المنزل.

كيفية تحضير الزبادي في المنزل

يتم تحضير الزبادي بخطوات بسيطة وسهلة فجميع المكونات في المنزل ومن السهل شرائها وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الزبادي.

لتران من الحليب الطازج كامل الدسم. ثلاثة ملاعق من الزبادي النوع المفضل.

مقادير الزباديطريقة تحضير الزبادي في المنزل

إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الزبادي في المنزل بحرفية عالية وطعم أفضل من الجاهز.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على النار لحين الغليان. يتم رفع الخليط من على النار وتركه لحين أن يبرد ويصبح دافئ. بعد ذلك يتم إضافة الزبادي مع الاستمرار في التقليب. يتم الحصول على أواني صغيرة ويتم وضع الخليط فيها وإدخالها إلى الفرن وتركها لمدة خمسة دقائق. يتم إخراج الزبادي من الفرن وتركها لمدة سبعة ساعات ثم يتم تناولها.

خطوات تحضير الزبادي في المنزلطريقة تحضير الزبادي بدون فرن

يتم تحضير الزبادي بدون فرن بخطوات ومكونات بسيطة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الزبادي بدون فرن.

مقادير لعمل الزبادي بالبيت بدون فرن

لتران من الحليب السائل كامل الدسم.

كأس من الزبادي البلدي.

خطوات تحضير الزبادي بدون فرن

أصبح من السهل تحضير الزبادي في المنزل دون أن يتم الاحتياج للفرن، فالزبادي من المأكولات التي يلزم أن تتواجد في المنزل بصورة دائمة للاستفادة من فوائدها، وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الزبادي بدون فرن.