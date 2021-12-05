طريقة عمل الكيكة الألمانية ( كيكة الستروسل ) بطريقة لا يوجد أروع منها

طريقة عمل الكيكة الألمانية الخرافة بطريقة مختلفة عن الكيك العادي، حيث تتكون هذه الكيكة من طبقتين طبقة مقرمشة من فتات الدقيق والزبدة والسكر والفانيليا والأخرى من خليط الكيك الناعم، ويتم تناول هذه الكيكة مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب والمشروبات الباردة كالعصير بأنواعه فهي كيكة جميلة وممتعة في الطعم، وتعتبر طريقة تحضيرها من الطرق السهلة البسيطة التي لا تستغرق وقت كبير، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الكيكة الألمانية ( كيكة الستروسل ) وطريقة إعدادها.

مكونات عمل الكيكة الألمانية او

تعتبر مكونات عمل الكيكة الألمانية او كيكة الستروسل من المكونات التي تتوفر بكثرة في معظم الأماكن وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

كوب من القشطة.

٨ ملاعق كبيرة من الزبدة.

٢ حبة كبيرة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من التوت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الطبقة المقرمشة

كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

٦ ملاعق كبيرة من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الكيكة تعتبر من الأنواع سريعة التحضير التي لا تختلف كثيراً عن الكيك العادي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء الخفق ونضع به السكر والزبدة ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط لونه أبيض. ثم نضيف البيض ونستمر في الخفق بعد ذلك نضع القشطة والفانيليا ونضرب حتى يتجانس الخليط. ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر والملح وصودا الخبز، ثم نضيفهم على الخليط السابق ونعجن ثم نضع التوت ونقلب. بعد ذلك نقوم بتحضير الطبقة المقرمشة من خلال وضع الدقيق والسكر والملح والزبدة. نقوم بفرك هذه المكونات باليد حتى يصبح مثل الفتات ونحصل على خليط متجانس. نحضر صينية مدهونة ونسكب بها الفتات ( الستروسل ) ثم نسكب عليه خليط الكيكة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٣٥٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٣٥ إلى ٤٠ دقيقة. ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد لمدة عشرين دقيقة ثم نقطعها ونقدمها بالهنا والشفا.

طريقة عمل الميني كيك

سوف نتعرف على مكونات عمل الميني كيك وطريقة تحضيره وهي كالتالي:-

المكونات

2 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبة من البيض.

نصف كوب من السكر.

كوب من الحليب.

الحشو والتزيين

نصف ملعقة صغيرة من الحليب.

نوتيلا أو أي نوع من الشيكولاته.

2 ملعقة كبيرة من عجينة الكيك.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

الطريقة

نحضر إناء للعجن ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيداً. نضع على هذا الخليط كوب الحليب ونستمر في الضرب حتى يذوب السكر تماماً. نأخذ ملعقة من الزيت ونضعها بعيداً ثم نضع الكمية الباقية على المكونات السابقة ونخلطهم مع بعض. نحضر مصفاة صغيرة ونضع بها الدقيق على المكونات حتى يدخل هواء للكيكة ونضع في الدقيق بعد أن ننخل رشة الملح. نضرب الخليط جيداً مع ملاحظة وجود القوام ثقيل غير قوام الكيك العادي. بعد ذلك نأخذ ملعقتين من العجين ونضع عليهم الكاكاو والحليب ونقلبهم جيداً للتزيين، ثم نضعهم في كيس حلواني. نحضر صاج مدهون بالزيت وعليه رشة خفيفة من الدقيق ونضع ملعقة كبيرة من العجين في الصاج ونفردها بالملعقة على شكل دائرة. ثم نكرر هذه الخطوة حتى تمتلئ الصاج بالعجين، ونضع في صاج آخر نفس الكمية الموجودة في الصاج الأول. نشكل وجه عجين صاج واحد فقط بخليط الكاكاو على حسب الشكل المراد ومنها الخطوط الدائرية. ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق في الرف الأوسط. نخرج الصاج من الفرن ونتركه يبرد ثم نقوم بتسوية الأطراف من خلال كوب كبير ( نقطع به الأطراف المقرمشة ). بعد ذلك نضع كمية من النوتيلا أو المربي على قرص من الأقراص السادة ونلصق به قرص آخر من المشكل. الأطراف المقرمشة الزائدة نقوم بطحنها في المطحنة ونغمس بها منتصف الأقراص.

فوائد تناول التوت

سوف نتعرف على فوائد تناول التوت حتى تتناوله باستمرار بعد ذلك وهي كما يلي:-