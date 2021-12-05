كيفية عمل خبز التميس السعودي فى البيت واحلى من الجاهز

يعد خبز التميس هو نوع من المعجنات العربية المشهورة، وهو يقدم بجانب الأكلات المختلفة وخصوصاً مع الفول ويقدم بنكهات مختلفة، وتختلف مسمياته ففى السعوديه يسمى تميس وفى ليبيا يسمى تنور وفى فلسطين يسمى طابون، لذلك يجب توفيره بجانب الوجبات الرئيسية وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات وسعرات حرارية لذلك يعتبر من أهم مصادر الطاقة، وهو يصنع من الدقيق الأبيض وبعض المكونات الأخرى ويمكن تقديمه مخبز أو كحلو مع اضافة السكر على الوجه، أو يمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل الجبن وغيرها من حشوات اللحم أو الدجاج، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير خبز التميس السعودي بالتفصيل.

مقادير خبز التميس السعودي

تحتوى مقادير خبز التميس السعودى على مكونات بسيطة جدا وغير مكلفة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

للتزيين

١/٢ كوب من السمسم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل خبز التميس السعودي سهلة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:

فى وعاء العجان الكهربائى أو فى أى وعاء آخر عميق لو كنا هنعجن باليد نضع الدقيق. نضيف عليه السكر والخميرة والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف الماء تدريجياً مع العجن لمدة ٥ دقائق على الاقل حتى نحصل على عجينة متجانسة وطرية. بعد ذلك نضع العجينة فى وعاء ونغطيها بكيس من البلاستيك وفوطة ونتركها حتى تختمر فى مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل. تختمر نلفها على شكل أسطوانة على سطح املس أو رخام ونغطيها ونتركها تختمر لمدة ١/٢ ساعة مرة أخرى. بعد أن تختمر نفرد العجينة فى صينية مدهونة بالزيت وتصنع ثقوب على الوجه بواسطة الشوكة. ثم نرش عليها السمسم وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج ويحمر لونه. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ونغطيه علشان مينشفش ثم يقدم بجانب الوجبات المختلفة وبالف هنا.

نصائح لنجاح خبز التميس

سوف اقدم لحضراتكم بعض النصائح التى ستجعلكم تحصلون على خبز مثل الجاهز وهى كالتالي:

قومى بنخل الدقيق أكثر من مرة للحصول على خبز هش. الالتزام بتخمير العجينة على مرتين للحصول على خبز طري وهش جداً مثل المخابز. التأكد من جودة الخميرة وفاعليتها قبل وضعها فى العجين وذلك لتجنب عدم التخمير. التأكد من تسخين الفرن جيداً على درجة حرارة عالية قبل وضع الكيكة.

فوائد خبز التميس

هناك العديد من الفوائد لهذا الخبز تجعلك لا تستغني عنه وهى كمايلي:

يمد الجسم بالسعرات الحرارية من الكربوهيدرات بشكل رئيسي وتعتبر مصدر للطاقة. يساعد فى موازنة مستوى السكر بالدم. يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن. يحتوى على بعض الألياف التى تساعد فى زيادة الشعور بالشبع وزيادة نزول الجسم فى حالات التخسيس. يساعد فى التخفيف من الإمساك لدى بعض الناس.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: