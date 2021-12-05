كريم الفازلين والقرنفل في تفتيح البشرة وتبييض المناطق الحساسة ضعيه قبل النوم ستدهشك النتائج والرائحة

يتعرض كثير من الفتيات لاسمرار بعض المناطق لديه لعدة أسباب مختلفة، منها حدوث التهاب في مكان الاسمرار أدى إلى حدوث غمقان في البشرة، لذا سوف نقدم اليوم وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة والحصول على نتائج أفضل، كما أن للقرنفل العديد من الفوائد سواء للبشرة أو الشعر، لذا سوف نقوم بإدخاله في وصفة اليوم.

وصفة كريم الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

تشتكي الكثير من الفتيات من اسمرار بعض المناطق سواء أكانت في الوجه، أو الركب، أو المناطق الحساسة، لذا يبحثون بشكل دائم عن العلاج السحري الذي يخلصهم من تلك المشكلة، لذا ننصح كافة الفتيات للجوء إلى كريم الفازلين والقرنفل، والتمتع بكافة النتائج من حيث التبييض والنعومة، ولكن يجب تكرارها أكثر من مرة.

يمكن تحضير تلك الوصفة بكل سهولة، فقط عن طريق وضع كميات متساوية من كل من الفازلين والقرنفل.

فقط نحتاج ملعقة كبيرة من كل عنصر، ولكن لا يجب وضع الفازلين كما هو، بل يجب تذويبه أولا.

وذلك بوضعه على حمام مائي ساخن كي تمتزج معه باقي المكونات الأخرى.

وللحصول على نتيجة أفضل يجب وضع قهوة على الخليط السابق وليكن مقدار ملعقة صغيرة.

لزيادة فائدة الكريم يجب وضع بعض القطرات من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم نقلب الخليط جيدا.

وبعد ذلك نضعه في وحدات معقمة.

ولكن يجب قبل وضع كمية كبيرة من الكريم على البشرة، التعرف على مدى حساسيته على البشرة من خلال وضع طبقة بسيطة منه والانتظار لعدة ساعات حتى تتبين مدى قابليته على البشرة.

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قبل البدء في استخدام أي منتج، يجب التنظيف الجيد للمكان قبل وضع الكريم عليه، وذلك بواسطة الغسول أو الصابون الطبي الخاص بالبشرة.

ثم تخيف المنطقة، ووضع قابض للمسام وليكن ماء الورد أو التونر.

يمكن استخدام القرنفل مع الدقيق وماء الورد لتفتيح الجسم.

ولزيادة فائدة الوصفة، يمكن وضع الحليب البودر مع الطماطم المبشورة ثم الخلط الجيد.

حيث أن كافة عناصر الوصفة تستخدم في التفتيح للجسم.

تحضير وصفة كريم الفازلين والقرنفل للبشرةطريقة استخدام الكريم على البشرة