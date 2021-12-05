كيكة الزبادي الهشة الإسفنجية الخفيفة في 10 دقائق بأقل المقادير وأسهل الطرق مش هتبطلي تعمليها

نقدم اليوم وصفة كيك يعشقها الكبير قبل الصغير، وهي كيكة الزبادي الهشة، تعتبر تلك الوصفة من الوصفات المطلوبة كثيرا نظرا لسهولتها وعلى الرغم من ذلك مذاقها جميل، كما يحبها البعض على وجبات الإفطار أو العشاء بجانب كوب من الشاي أو الحليب، لذا نقدم الوصفة اليوم مع بعض الإضافات المبتكرة التي تزيد من جمالها.

وصفة كيكة الزبادي الهشة

تعتبر تلك الكيكة من وصفات الكيك الأساسية والمعتمدة لدى كثير من السيدات، نظرا لكونها اقتصادية ومقاديرها متوفرة في كافة المنازل، كما أنها لا تحتاج إلى مجهود في تحضيرها، إنه عن طريق أدوات بسيطة نحصل على كيكة رائعة وهشة في نفس الوقت، كما يمكن تحضيرها في المناسبات.

مقادير كيكة الزبادي الهشة

المقادير التي يمكن من خلالها عمل كيكة الزبادي الهشة سهلة ومتوفرة دائما وهي:

3 حبات من البيض.

فانيلا.

ملعقة كبيرة من مسحوق الرفع وهو البيكنج بودر.

رشة ملح.

2 علبة زبادي، أي بمقدار 170 جرام من الزبادي.

المادة الدهنية مقدارها نصف كوب، سواء أكانت سمن، أو خليط سمن مع زيت، أو زيت فقط.

2 كوب من الدقيق.

1 كوب من السكر الحبيبات.

ملعقة صغيرة من الخل.

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أولا وقبل البدء في تحضير عجينة الكيك، لابد من تسخين الفرن على درجة الحرارة التالية: 180 درجة.

نحضر الخلاط ونضع به التالي: الزبادي، والسكر، والبيض، والفانيلا، والخل، ونخلط جيدا.

بعد التأكد من أن الخليط أصبح هش ومتجانس، نضع المادة الدهنية أين كانت، كما يمكن تحضير الكيك بخليط من الزبد المذاب والزيت.

بعد الخلط لبضع ثواني.

نضع الدقيق بالكمية المذكورة سابقا بعد نخله جيدا في إناء، ثم نضع عليه الملح، ثم نقلب، ثم مادة الرفع.

نضع الخليط السائل على الدقيق.

يجب أن لا نقوم بالتقليب بعد وضع الدقيق مدة كبيرة كي تصبح هشة، فقط كل ما نحتاجه ثواني كي يمتزج الخليط فقط.

بعد التأكد من أن الخليط تم امتزاجه جيدا.

نحضر صينية مقاس 26، ونقوم بدهنها جيدا بقطعة صغيرة من الزبد الأصفر، حتى يتم قلبها بسهولة.

ثم تدخل الفرن، وبعد خروجها تزين بجوز الهند أو الكريمة.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة