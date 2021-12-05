الفازلين والنشا سيجعلك شابة| مهما كان عمرك ستحصلين على بشرة بيضاء بدون هالات سوداء وتجاعيد

نعرض اليوم أكثر الوصفات التي تعطي نتائج لتفتيح البشرة فورية، وهي كريم الفازلين والنشا، ولن نحصل على نتيجة للتفتيح هائلة فقط، بل والتنعيم أيضا، حيث أن هذا الكريم من الكريمات الفعالة في إزالة الإسمرار والتصبغات على البشرة، كما أنه معالج جيد لجفاف البشرة، لذا سوف نعرض اليوم طريقة عمل كريم الفازلين والنشا.

كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة ومناطق الاسمرار

كريم الفازلين والنشا من الكريمات الفعالة وسهلة التحضير، ويمكن أيضا تحضيره في المنزل، وبكل سهولة، فقط تقوم بخلط المكونات التي سوف نقوم بذكرها، والاحتفاظ بها، واستخدامها مرة كل 12 ساعة، أي صباحا ومساءا، ولكن يجب الحذر من استخدام الكريم والخروج به صباحا في وجود أشعة الشمس.

مقادير تحضير كريم الفازلين والنشا السحري

يتكون كريم التفتيح من المقادير التالية:

8 ملاعق من الفازلين الطبي.

عدد أربع كبسولات من فيتامين هاء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

4 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد الخاص بالبشرة، ويتم شراؤه من الصيدلية.

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طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا للتفتيح

يمكن تحضير الكريم في ثوان معدودة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به كمية الفازلين مضافا إليها النشا، ثم نخلط جيدا، حتى يتكون خليط يشبه الكريم.

بعد التأكد من التجانس، نضع ماء الورد ثم الليمون ونخلط.

ثم نحضر إناء به ماء ساخن، ونضع فوقه الطبق، ونقلب حتى نتأكد من دخول كافة المكونات مع بعضها.

وبعض وصول الخليط إلى القوام الكريمي بعد عدة دقائق من التقليب، نفرغ زيت اللوز الحلو مع كبسولات الفيتامين، ولكن بعدما نخرج الطبق بعيدا عن الماء الساخن حتى لا تضيع فائدة الكبسولات.

نضع هذا الكريم المنزلي في عبوة معقمة، ثم توضع بالثلاجة.

يجب أن نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول الخاص بها، لأنه من الضروري وضع الكريم على بشرة نظيفة، حتى تستفاد من مكونات الكريم.

نضع طبقة خفيفة من الكريم المحضر سابقا على البشرة، ويجب عمل مساج للبشرة به، حتى تمتصه جيدا.

يفضل استخدام الكريم مدة لا تقل عن شهر.

طريقة استخدام كريم التفتيح