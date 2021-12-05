في يوم متعب في الشغل بيجي عليكي وقت من التوتر تقولي كلمة مش مناسبة للمدير لا إراديا، لكن في عبارات مهم تعرفي إنك مينفعش تقوليها مهما حصل، لأنها ممكن تدمر فرصتك في الترقية أو إنهاء عقد وظيفتك، هنقولك 10 عبارات ممكن تدمر فرصتك في الحصول على الترقية..

اعرفيهم وماتقوليهومش.. 10 عبارات ممكن تدمر فرصتك في الحصول على الترقية

1- مش ممكن اشتغل معاه / معاها

فيه لحظات بتمر بيكي بتحسي بيها بعدم رضا مع زميل ليكي في الشغل وده طبيعي بيحصل، لكن الشكوي في الشغل غير مهني أبدا حتي لو فيه نزاع بينكم أو مش بتحبه، استيائك خليه دايما لنفسك لأن المدير مش هيكون مبسوط لما يعرف إنك مش بتعرفي تتعاملي مع الشخص ده.

2- مش عارفة إزاي

مهمة جديدة ليكي ممكن تكون صعبة بالنسبة لك لأنك ماعملتيهاش قبل كده، خدي وقتك قبل ماترفضيها، صعب المدير يكلفك بمهمة متعرفيش تتعاملي معاها وبتكون من ضمن مسؤولياتك لكن لما تقولي ” معرفش إزاي ” فده يدل علي إنك مش متحمسة تتعلمي وتجربي حاجه جديدة. تقدري تقولي مثلا ” صعب أعمل كده، لكن ممكن أحاول” .

3- مش مسؤوليتي

ممكن المدير يكلفك بمهمة ملهاش علاقة بوظيفتك الأساسية لكن حتي لو ده حصل متقوليش إنها مش مسؤوليتك بطريقة حادة، المدير ممكن يشوفها إهانة شخصية أو مش بتحبي النجاح للمكان اللي بتشتغلي فيه، في المستقبل مش هيجي أي مهمة من نفس النوع وهتدمري فرصتك في الترقية، لكن ده مش معناه إنك تقبلي بأي طلب يطلبه رئيسك، المهم إنك تتعلمي تقولي لا بطريقة فيها لباقة، تقدري تقولي” هكون مبسوطة بالمساعدة، لكن أنا مشغولة في الوقت الحالي” ،أو ” مستعدة لأي مسؤولية إضافية لكن أخاف يكون معنديش خبرة قوية في الموضوع ده” .

4- هحاول

الكلمة دي بتحسسك بالفشل خصوصا لما يطلب منك رئيسك في الشغل مهمة معينة، فبتحاولي تتجنبي المسؤولية وإنك مش عارفة تقولي إجابة واضحة وممكن تكون مزعجة، فلو إنتي متأكدة من تسليمك للمهمة في المعاد اللي حددتيه قولي كده ووافقي بكل وضوح، لكن لو ده مش هيحصل، وضحي سبب رفضك أو اطلبي المساعدة أو أجلي الموعد النهائي لتسليم المهمة.

5- احنا بنعمل كده دايما

المدير الكويس بيقدر دايما الرمونة والتكيف بطريقة سهلة اللي بتكون مع الموظفين، خصوصا مع التغييرات اللي بتحصل في الشغل، لكن لو أصريتي علي ظريقة معينة في الشغل ومش بتغيريها فإنتي كده مش بتحاولي تطوري من نفسك. الأفض إنك تقولي ” فكرة مميزة، إزاي تتعمل؟ ، ” يلا نتناقش في الايجابيات والسلبيات” .

6- مستحيل، مش هقدر أعمل كده

لما تعملي حاجه غلط في شغلك، وتقولي للمدير إنك مش هتعرفي تتصرفي فيها، فإنتي كده بتظهري مهاراتك السلبية وده هيحطك في موقف صعب فلازم تلاقي له حل أو تطلبي المساعدة أو تشرحي سبب لعجزك عن حل المشكلة ومناقشة اللي حصل .

7- ولكن..

لما تيجي تقترح حاجات في الشغل وتقول بعدها كلمة لكن ده معناه إنك مش متأكدة من فكرتك وده بيقلل من قيمة اللي عاوزة تقوليه فالمدير هيسمع إن فكرتك غلط أو مش مظبوطة. أفضل كلمة ممكن تقوليها عشان يكون فيها ثقة بالنفس عندك هي ” أنا متأكدة” ، ” أنا مؤمنة بالفكرة” .

8- إنت غلط

أي شخص غلط في حاجه معينة مينفعش تقوليها كده علي طول خاصة لو مديرك في وجود زمايلك في الشغل حتي لو كنتي علي حق، النقد المباشر هيخلي مديرك يتجنب وجودك في الاجتماع الثاني وهيتم تجاهل أفكارك، المدير لو ارتكب غلط بسيط متقوليش عنه أي حاجه واختاري الكلمات المناسبة وبنبرة صوت هادية ومناسبة.

9- عملت اللي عليا

أقبح عذر ممكن تقدميه لو عملتي كل حاجه تقدري عليها عشان تنقذي موقف معين لو كان غلط، حاولي تصححيه وبلغي مديرك باللي تقدري تعمليه في الموقف ده، ولو معرفتيش تعملي حاجه عرفيه إنك هتعملي ده بشكل أحسن المرة الجاية. والأفضل إنك تقولي” خلينا نتناقس في اللي نقدر نعمله في الموضوع ده” ، ” المرة الجاية هخلي بالي وأحل الموقف بشكل مناسب” .

10- أنا مستقيلة

الإنذار أسوء فكرة عملية لأي موقف يحصل، تهديدك إنك هتستقيلي لو محصلش كذا، ده شئ غير مرغوب فيه وغير احترافي أبدا لأن مديرك هيبدأ يدور علي شخص مكانك معتقد إنك شخص غير موثوق فيه بتستخدمي الابتزاز عشان تحققي أهدافك، لو قلتي لمديرك في الشغل إنك هتستقيلي فاستعدي لمواجهة العاصفة بصدر رحب.

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