طريق عمل كيكة السنابون الهشة الرهيبة بطرق مختلفة فى المنزل

تعتبر كيكة السينابون من الحلويات الغربية الشهية والمنتشرة فى الغرب ثم الوطن العربى ز وعليها اقبال كبيرمن مختلف الفئات لما تتمتع بة من مذاق وطعم لا يقاوم. لحلو طعمها ومذاقها اللذيذ الشهى ومكوناتها الهشة. ويزداد بحث ربات البيوت والأمهات عن طرق عمل كيكة السينابون الهشة بطريقة سهلة فى المنزل. وتتكون كيكة السينابون من طبقات من الكيك بينها حشو من القرفة والبسكويت . ويدخل فى الجشو عدة أنواع حسب الرغبة. وسوف نتناول طرق عمل كيكة السينابون فى الخطوات التالية. طريقة عمل السينابون الهشة طريقة عمل السينابون الهشة ويتم اعداد كيكة السينابون اما على شكل رول او ملفوف. ويمكن حشو السينابون بالمكسرات او العسل او الشكولاتة او القرفة حسب الرغبة المكونات والمقادير نحضر اربع اكواب من الدقيق النقي.

كذلك كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت.

ايضا اربع بيضات.

كوب ونصف من السكر.

ثم ملعقتان من الخميرة.

مقدار رشة ملح حسب الرغبة.

بعد ذلك ملعقة كبيرة من الفانيليا. المكونات والمقادير الحشو الازم للكيكة مقدار ربع كوب من السكر البنى.

ثم كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القرفة. للتزيين نصف علبة من الحليب المكثف.

ست قطع من الحبن الكيرى.

نصف كوب صوص شيكولاتة.

ايضا نصف كوب من الكراميل حسب الرغبة.

ربع كوب من جوز الهند. الحشو الازم للكيكةللتزيين طريقةعمل كيكة السينابون الهشة بالقرفة والشكولاتة خفق كل من السكر والملح ثم اضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار فى الخفق.

بعد ذلك اضافة الحليب والفانيليا ثم الدقيق والخميرة.

يتم خفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي خمس دقائق.

يقسم الخليط الى نصفين او ثلاث حسب الرغبة فى طبقات الكيكة.

يتم وضع قسم فى قالب الكيك بعد دهنة بالزبدة وبعض الجوز ورشة دقيق فى القاع

.بعد ذلك قومى بوضع مكونات الحشو من السكر البنى والقرفة والجوز ويتم تغطية الكيكة جيدا .

وضع الباقى من عجينة الكيك على طبقة السكر والجوز والقرفة.

يسخن الفرن على 180 درجة.

بعد ذلك ضعى القالب فى الفرن واتركيه حتى يتحول لونها الى الذهبى.

اخرجى الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد

يتم خلط مكونات التزيين ثم توضع على الكيكة.

تقطع الكيكة ثم تقدم فى أطباق الحلويات طريقةعمل كيكة السينابون الهشة بالقرفة والشكولاتة الطريقة السابق تسمل القرفة والشكولاتة والكريمة والحليب والبيض والزبادى. طريقة اخر عمل الكيكة بدون شكولاتة او بدون كريمة ايضا بدون حليب. وكذلك بدون بيض . بمعنى يمكن عمل الكيكة بدون حليب ويتم استمال الزبادى فقط او العكس وكذلك استعمال الشكولاتة بدون القرفة والعكس. تختلف المكونات حسب الرغبة الوسوم

تعتبر كيكة السينابون من الحلويات الغربية الشهية والمنتشرة فى الغرب ثم الوطن العربى ز وعليها اقبال كبيرمن مختلف الفئات لما تتمتع بة من مذاق وطعم لا يقاوم. لحلو طعمها ومذاقها اللذيذ الشهى ومكوناتها الهشة. ويزداد بحث ربات البيوت والأمهات عن طرق عمل كيكة السينابون الهشة بطريقة سهلة فى المنزل. وتتكون كيكة السينابون من طبقات من الكيك بينها حشو من القرفة والبسكويت . ويدخل فى الجشو عدة أنواع حسب الرغبة. وسوف نتناول طرق عمل كيكة السينابون فى الخطوات التالية. طريقة عمل السينابون الهشة طريقة عمل السينابون الهشة ويتم اعداد كيكة السينابون اما على شكل رول او ملفوف. ويمكن حشو السينابون بالمكسرات او العسل او الشكولاتة او القرفة حسب الرغبة المكونات والمقادير نحضر اربع اكواب من الدقيق النقي.

كذلك كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت.

ايضا اربع بيضات.

كوب ونصف من السكر.

ثم ملعقتان من الخميرة.

مقدار رشة ملح حسب الرغبة.

بعد ذلك ملعقة كبيرة من الفانيليا. المكونات والمقادير الحشو الازم للكيكة مقدار ربع كوب من السكر البنى.

ثم كوب من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القرفة. للتزيين نصف علبة من الحليب المكثف.

ست قطع من الحبن الكيرى.

نصف كوب صوص شيكولاتة.

ايضا نصف كوب من الكراميل حسب الرغبة.

ربع كوب من جوز الهند. الحشو الازم للكيكةللتزيين طريقةعمل كيكة السينابون الهشة بالقرفة والشكولاتة خفق كل من السكر والملح ثم اضافة الزيت تدريجيا مع الاستمرار فى الخفق.

بعد ذلك اضافة الحليب والفانيليا ثم الدقيق والخميرة.

يتم خفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي خمس دقائق.

يقسم الخليط الى نصفين او ثلاث حسب الرغبة فى طبقات الكيكة.

يتم وضع قسم فى قالب الكيك بعد دهنة بالزبدة وبعض الجوز ورشة دقيق فى القاع

.بعد ذلك قومى بوضع مكونات الحشو من السكر البنى والقرفة والجوز ويتم تغطية الكيكة جيدا .

وضع الباقى من عجينة الكيك على طبقة السكر والجوز والقرفة.

يسخن الفرن على 180 درجة.

بعد ذلك ضعى القالب فى الفرن واتركيه حتى يتحول لونها الى الذهبى.

اخرجى الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد

يتم خلط مكونات التزيين ثم توضع على الكيكة.

تقطع الكيكة ثم تقدم فى أطباق الحلويات طريقةعمل كيكة السينابون الهشة بالقرفة والشكولاتة الطريقة السابق تسمل القرفة والشكولاتة والكريمة والحليب والبيض والزبادى. طريقة اخر عمل الكيكة بدون شكولاتة او بدون كريمة ايضا بدون حليب. وكذلك بدون بيض . بمعنى يمكن عمل الكيكة بدون حليب ويتم استمال الزبادى فقط او العكس وكذلك استعمال الشكولاتة بدون القرفة والعكس. تختلف المكونات حسب الرغبة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريق عمل كيكة السنابون الهشة الرهيبة بطرق مختلفة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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