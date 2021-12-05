خبز بدون فرن ساخن طازج بتلك الطريقة لن تشتري الخبز مرة أخرى، الخبز من أساسيات المأكولات على كل طاولات الطعام في الثلاث فترات سواء إفطار أو غداء أو حتى العشاء، ويتم شراءه من الخارج بكميات كبيرة ويوجد بعض من الأشخاص لم يتمكنوا من شراء الخبز مع بحث العديد من الأمهات عن طرق صنع الخبز بالمنزل بدون فرن بطريقة سهلة فجئنا لكم بتلك الوصفة لإعداد الخبز بكل تفاصيلها، ويقدم الخبز مع أشهى المأكولات المنزلية بطرق سهلة وتحشوه بالحشوات مميزة، وكل بلد لها طريقة خاصة في عمل الخبز واليوم حضرنا لكم أسهل طريقة وأسرع لتحضير الخبز العربي بالبيت من دون الحاجة إلى فرن طبقيها الآن وحضري ألذ خبز ساخن.

نحتاج إلى 4 كوب من دقيق مخبوزات حوالي 400 جرام. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة سكر. ماء فاتر للعجن على حسب الحاجة.

نحضر عجينة الخبز بوضع الدقيق مع خميرة والسكر وملح في بولة عميقة للعجن وتقلب مكونات جافة مع بعضها جيدا.

بالتدريج يصب الماء الفاتر على الدقيق مع العجن المستمر ويظل توضع الماء على دقيق وباقي مكونات حتى تمتزج ليكون مزيج طري.

ولابد أن تكون العجينة متماسكة مطاطية لاصقة بشكل خفيف في اليد، وتترك العجينة في مكان دافئ وتغطى بقطعة من قماش.

في حالة كان درجة حرارة منخفضة يمكن وضع العجينة في الفرن بعد تدفئة قليلا حتى تختمر العجينة سريعا.

ويفضل لف العجينة في نايلون شفاف حتى يمنع تشرب الغازات من الخميرة وتتمكن العجينة من تخمير تماما وتعلو مدة تخمر نصف ساعة.

بعد أن تخمر العجينة تقطع إلى كرات بحجم صغير وتكون كل كرات متساوية أو متقاربة في الحجم، ويفرد على طاولة القليل من دقيق.

وتغطى باقي كرات الخبز بقطعة من القماش حتى لا يجف سطحها وتترك لمدة ربع ساعة بعد تشكيلها كرات صغيرة وأثناء ذلك يسخن المقلاة.

وتفرد كرات العجين على طاولة بسمك متوسط ليس سميك أو رقيق، وتوضع دوائر العجينة في مقلاه وهي ساخنة واجعلي النار هادئة.

ثم تلاحظي ارتفاع الخبز في تلك اللحظة أقلبيه على الجانب الأخر يمكن إضافة على الوجه مسحة من السمن لتعطي الخبز لمعان.

تكرر تلك الخطوات من فرد عجينة الخبز ووضعها في المقلاه حتى تنتهي من كل كمية العجينة وتناول خبز ساخن طازج مع أشهى مأكولات.

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من أسهل طرق عمل الخبز هو خبز الصاج حيث إنه يتميز بمكونات متوفرة بكل منزل اقتصادية كما أنه سهل التحضير ولا يحتاج إلى العجن أو التخمير فتابعوا معنا طريقة خبز الصاج بخطوات بسيطة.