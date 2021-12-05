بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك إزالة الشعر الزائد بالجسم نهائياً باستخدام النشا

النشا لإزالة الشعر نهائياً من الجسم بسهولة دون الشعور بالألم التي ينتج عن استخدام الوصفات الأخرى، ومن المعروف أن كل السيدات تعاني من الشعر الزائد في الجسم وتبحث عن طرق سهلة وبسيطة للتخلص من الشعر الزائد دون ألم أو التهابات، والجدير بالذكر أن هناك وسائل أخرى للتخلص منه ولكن تؤدي إلى أضرار كثيرة من الممكن أن تتجنبها، لذلك نقدم لكم اليوم في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة باستخدام النشا للتخلص من الشعر الزائد بسهولة.

النشا لإزالة الشعر نهائياً من الجسم

تعد النشا من الأشياء التي تدخل في استخدامات عديدة، سواء كانت داخل طعام أو وصفات للعناية بالبشرة والشعر، لذلك يحرص الكثير على استخدامها لأنها معروفة بنتائجها المذهلة والمضمونة، كما تجد وصفة النشا لإزالة الشعر نهائيا من الجسم بسهولة دون الشعور بأي تعب أو ألام، وهذا يجعلك لم تقوم باستخدام المواد الكيماوية أو الشفرات التي تؤثر على ملمس الجلد بعد ذلك، وتعاني من مشاكل أخرى.

وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

يوجد العديد من المكونات والخطوات باستخدام النشا للتخلص من الشعر الزائد و الوصفة كالآتي:

المكونات

4 ملاعق من النشا.

بياض بيضتين دون استخدام الصفار.

ماء الورد أو من الممكن استخدام لبن الزبادي.

قطعة من القماش مصنوعة من الصوف.

طريقة الاستعمال

إحضار وعاء ويوضع به النشا بالإضافة إلى بياض البيض، استمري في التقليب حتى يختلطان معاً.

يوضع هذا الخليط على المكان المراد التخلص من الشعر الزائد.

اتركيه حتى يخف تماماً.

قومي باستخدام قطعة الصوف من خلال وضع على الخليط والبدء في إزالة الشعر.

تغسل هذه الأماكن بالماء البارد، ويوضع بعد ذلك عليها ماء الورد أو الزبادي، فهذا يعمل على تهدئة تلك المنطقة، كما تساعد على تفتيح البشرة.

تستخدم في العديد من صناعة مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

تعمل على تبيض البشرة وشد التجاعيد.

كما تساعد في التخلص من الهالات السوداء.

تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها وإزالة التصبغات والبقع الداكنة.

تساعد النشا في إزالة الخطوط الرفيعة حول منطقة العين.

تستخدم مع عدة مكونات أخرى لفرد الشعر، ولإزالة الشعر من الجذور.

فوائد النشا للبشرة