من ربع كيلو سمسم علمت اكبر كمية من الطحينة الخام و طريقة عمل طبق الطحينة اللذيذ

ربع كيلو سمسم علمت اكبر كمية من الطحينة، الطحينة تتكون بشكل أساسي من السمسم حيث يتم تحضير السمسم بشكل معين للحصول عليها والطحينة مهمه جدا فى المطبخ حيث تدخل فى تحضير العديد من الأطباق مثل الفول و بعض أنواع الكفتة كما تدخل بشكل أساسي فى صناعة الحلاوة الطحينية المعروفة ، ويتم تحضير سلطة الطحينة منها لكى توضع بجانب العديد من الأطعمة مثل الفراخ واللحم المشوي والكفتة والسمك وسوف نوضح طريقة عمل الطحينة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة لضمان جودتها والتوفير فى ثمنها.

ربع كيلو سمسم علمت اكبر كمية من الطحينة

مكونات عمل الطحينة

½ كيلو سمسم.

¼ كيلو دقيق قمح.

نصف ملعقة من الملح.

250 مل زيت ذرة.

نحضر مقلاة واسعة أو صينية ونضع بها كمية السمسم بعد تنظيفه من أي شوائب.

نضع وعاء السمسم على نار هادئة ونقلبه باستمرار حتى يتمحص السمسم جيداً ويتغير لونه إلى اللون الذهبي الداكن.

نرفعه عن النار ونضعه داخل المطحنة ويتم طحنه حتى يصبح ناعماً جداً.

إضافة الدقيق إلى السمسم ونطحنهم معا في وعاء الخلاط.

نضيف الملح ثم الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب المستمر فى وعاء الخلاط أو باستخدام المضرب الكهربائي.

إذا لاحظنا تكتل خليط الطحينة يمكن إضافة كمية إضافية من الزيت والتقليب جيداً حتى الوصول إلى قوام الطحينة السائل الثقيل أو المرغوب.

نضع خليط الطحينة داخل وعاء مناسب محكم الإغلاق للاحتفاظ بها حتى وقت الاستخدام.

خطوات تحضير عمل الطحينةطريقة عمل طبق الطحينة اللذيذ

مكونات عمل طبق الطحينة اللذيذ

½ كوب من الطحينة.

¾ كوب من الماء الدافئ.

¼ ملعقة من كل من (ثوم بودر/بصل بودر/ فلفل أسود/ كمون/كزبرة)

½ ملعقة ملح.

ملعقة خل.

عصير ليمونة.

شطه حسب الرغبة.

ملعقة زيت ذرة.

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية الطحينة ونضيف عليها الماء الدافئ ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط.

يتم إضافة الخل والليمون والملح والتقليب.

إضافة التوابل ونقلب حتى تمام الذوبان والتجانس ثم نضيف فى النهاية ملعقة الزيت والتقليب.

نضع خليط سلطة الطحينة فى طبق التقديم المناسب ويمكن تزينه بقليل من أوراق الكزبرة أو البقدونس وتقدم جانب العديد من الأطباق مثل المشويات من اللحوم والأسماك أو ألكبده.

خطوا ت تحضير عمل طبق الطحينة