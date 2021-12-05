بالمقادير اعملي كيكة الزبادي الهشة الخفيفة بطريقة سريعة وطعم لذيذ وغير مكلفة

يرغب الكثير من السيدات في عمل الكيك بجميع أنواعه المختلفة حيث توجد أنواع متعددة للكيك منها كيك الشاي السادة وكيكة الزبادي وكيكة القهوة وكيكة الشوكولاته وغير ذلك الكثير، ولكن من أكثر أنواع الكيك المحببة والمفضلة لدي أغلبية الأشخاص وبالتحديد الأطفال هي كيكة الزبادي حيث أنها تتميز بمذاق رائع وشهي.

فهي من الكيكات الصحية والتي تحتوي علي مقادير جميعها تحتوي علي عناصر غذائية مثل البيض والزبادي، فهما من المكونات التي تفيد جسم الإنسان ولا تحتوي علي كميات عالية من الدهون أو السكريات مثل باقي أنواع الكيكات، لذلك كيكة الزبادي هي من الأنواع التي يكون عليها إقبال كبير من جميع الناس لإنها من الحلويات الغير مكلفة وتكون خفيفة وهشة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب صغير من الزيت النباتي.

كمية من جوز الهند للتزيين.

مكونات عمل الشربات وهي عبارة عن كوب واحد كبير من السكر وكوب كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وربع ملعقة من الفانيليا السائلة.

في الخطوة الأولي قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن جيدا، ثم قومي بتجهيز صينية مناسبة لعمل الكيك ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز الشربات وهذا من خلال وضع إناء علي النار ونضع به كوب واحد من السكر وكوب كبير من الماء ونتركهم علي النار حوالي عشر دقائق، ثم نضيف إليهم ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة ونتركهم حوالي ربع ساعة ثم يتم رفعهم من علي النار ونتركه جانبا حتي يبرد.

ثم قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من السكر ونضع ثلاث بيضات ثم يتم تشغيل مضرب البيض علي أعلي سرعة ونستمر في الخلط لمدة ثلاث دقائق، وبعد ذلك قومي بوضع نصف كوب صغير من الزيت النباتي وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر ونضيف نصف كوب كبير من الزبادي، ثم قومي بخلط كل هذه المكونات مع بعض حتي تحصلي علي خليط متماسك.

وبعد ذلك قومي بإضافة كوبان من الدقيق الأبيض إلي هذا الخليط ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن، ثم نضع خليط الكيك في الصينية التي تم تحضيرها وقومي بوضعها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة، ثم يتم إخراجها من الفرن ونضيف إليها الشربات ورشة بسيطة جوز الهند.

مكونات عمل كيكة الزباديطريقة عمل كيكة الزبادي