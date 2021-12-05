طول عمرنا بنحفظ الليمون غلط.. طريقة سحرية لحفظ الليمون في الثلاجة لاطول فترة دون ان يفسد

طول عمرنا بنحفظ الليمون غلط.. طريقة سحرية لحفظ الليمون حيث أن أغلب الأمهات وربنا البيوت يواجهن مشكلة فساد الليمون بعد تركه فترة طويلة في الثلاجة وتعد هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لحفظ الليمون ويجب الحفاظ على الليمون من الفساد حيث أنه يمد الجسم بفوائد متعددة وعنصر هام جدًا إذ أنه يدخل في العديد من الأطعمة وتقوم الأمهات بتخزين الليمون بسبب اختلاف أسعاره من فصل إلى فصل وسنوضح لكم في السطور القادمة خطوات الطريقة.

طريقة سحرية لحفظ الليمون في الثلاجة لفترة طويل دون أن يفسد

1\4 كيلو من حبيبات الليمون.

كمية مناسبة من الورق الأبيض أو أوراق الجريدة.

في وعاء عميق قومي بوضع كمية من الماء وفيرة.

ضعي كمية الليمون التي تريدين تخزينها داخل الوعاء دون تنظيفها مسبقًا.

بعد أن يتم تنظيفها بالماء داخل الوعاء قومي برفعها من الماء وتنشيفها جيدًا وتجفيفها من أي قطرة ماء موجودة عليها.

قومي بتغليف كل حبة ليمون على حد بواسطة ورق الجريدة أو الورق الأبيض حيث يتم تقسيم الأوراق إلى قطع صغيرة تكفي لتغليف ليمونة.

أحضري علبة كبيرة حتى تقومي بوضع الليمون المغلف بداخلها واحكمي غلقها جيدًا.

ضعي العلبة داخل الثلاجة أو المبرد وقومي بتخزينه لمدة شهر ولن يفسد.

يجب إخراج الليمون كل 30 يومًا من المبرد حتى يتم تجفيفه قليلًا وحتى لا يفسد داخل الثلاجة وإزالة غطاء الوعاء حتى يتنفس بعض الهواء النقي قليلًا.

اتركيه خارج الثلاجة لمدة ساعة كاملة كما هو داخل الورق الأبيض ثم ضعيه مرة أخرى داخل الوعاء وأدخليه الثلاجة.

عند توزيع الليمون داخل الورق الأبيض أو ورق الجريدة في العلبة أو وعاء التخزين يجب الحرص على عدم ترك مسافة كبيرة بين الليمون والأخرى حتى لا تفسد داخل الفريزر أو الثلاجة.

مقادير الوصفةخطوات عمل وصفة حفظ الليمون بطريقة صحيحة

هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لحفظ الليمون داخل الثلاجة لفترات طويلة تصل إلى أشهر بدون أن يفسد أن تتغير رائحته ويمكنك إخراجه وقت الحاجة لاستخدامه في أي وقت وتخزينه مرة أخرى.