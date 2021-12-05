وداعا لضعف البصر مشروب معجزة للقضاء على ضعف النظر نهائيا وتقوية البصر وتحسين الرؤية في 7 أيام

ضعف النظر أصبحت مشكلة لا يعاني منها كبار السن فقط بل أصبح الشباب والاطفال أيضا، ويرجع سبب ضعف النظر لدى الفئات العمرية إلى بعض الأسباب، وأشهرها هي المكوث أما التليفونات المحمولة لفترة زمنية طويلة، وبالنسبة للأطفال المكوث أمام الشاشات التلفزيونية لوقت أطول، مما يسبب لهم ضعف في النظر، ولكي تعالج هذه المشكلة يوجد طريقين، الطريقة الأولي وهي التدخل الجراحي، أو ارتداء نظارات طبية، والطريقة الثانية هي شرب وتناول منتجات طبيعية تساعدك على تقوية النظر، وفي هذا المقال سنحاول ذكر لكم ما هي المنتجات التي تساعد في تقوية النظر.

وصفة تقوية النظر

الحفاظ على النظر لعدم اللجوء إلي ارتداء النظارات الطبية بشكل دائم، لا بد عليك أن تتبع بعض الوصفات حتى تتفادى مشكلة ضعف النظر، وأهم المكونات المستخدمة لإفادة النظر، هي:

الجزر.

الكرافس.

كركم.

عسل.

ماء.

كيفية عمل الوصفة

قبل البدء في كيفية تحضير مشروب الكرافس والجزر، علينا بذكر الفوائد التي يقدمها:

يساعد في تقوية النظر على المدى البعيد.

يمد الجسم بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في مشروب الكرافس والجزر.

يقوم بحماية النظر، حتى إذا كنت لا تعاني من ضعف النظر.

وبعد أن ذكرنا الفوائد سنقوم بذكر طريقة التحضير، وهي:

نقوم بتقطيع الجزر والطرائف.

بعد ذلك نقوم بنقعها في الماء لفترة زمنية معينة، حتى يتم الماء امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بداخل الجزر والكرافس.

بعد أن نقوم بإخراج الجزر والكرافس من الماء، نقوم بإضافة الكركم إلى الماء، ونقوم بتقليبه جيدا، بعد ذلك بإمكانك إضافة العسل أو السكر لتحلية المشروب.

تقوم بتكرار هذا الشراب يوميا كل صباح.

وفي النهاية عليك بتجنب النظر إلي الشمس أو التليفون، لكي تحافظ على نظرك.