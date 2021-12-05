طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

المسقعة باللحمة المفرومة ، تعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتعتبر من الوجبات المشهورة في مصر، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ المصري، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويعتبر الباذنجان من الخضراوات التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات عالية ويساعد في علاج الانيميا بدرجة كبيرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على وجبات سهلة وغير مكلفة لعملها بدل من عمل وجبات مكلفة، ويمكن عملها بدون لحمة مفرومة ويمكن وضع البطاطس بدل منه، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

تتكون المسقعة باللحمة المفرومة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو من الباذنجان الرومي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة بصل كبيرة الحجم.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

٢ كوب كبير من عصير الطماطم.

كوب من الزيت القلي.

٢ ملعقة متوسطة من السمن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من الفلفل الاخضر الرومي.

رشة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة باللحمة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-

نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن وتقطيع الباذنجان الي حلقات ونضعه في الزيت. نصفي الباذنجان من الزيت جيداً ونضعه في طبق نظيف. نقوم لفلي الفلفل الأخضر ونصفيها من الزيت جيداً ونضع على الباذنجان ونقوم برش القليل من الملح عليه. تحضير طاسة ونضع بها السمن والبصل ونقلب جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضيف اللحمة والبهارات والفلفل الأسود ونقلب جيداً. لتحضير الطماطم نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها زيت ونضعها على النار ونضع عليها الثوم ونقلب ونضع عصير الطماطم. نرص حلقات الباذنجان والفلفل ونضع اللحمة المفرومة ثم نسكب باقي عصير الطماطم إليه. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن جيداً. ندخل صينية المسقعة في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتتحمر. نخرج الصينية من الفرن ونضعها على السفرة بجانب الخبز والسلطات بالهنا والشفا.

القيمة الغذائية للحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.