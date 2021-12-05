أوراق الزيتون كنز ثمين لا تتخلي عنها بعد الآن لمرض السرطان والأمراض العصبية 

أوراق الزيتون له العديد من الفوائد الرائعة الصحية على الجسم ودائما ما يبحث العديد من الأشخاص عن أهم فوائدها الزيتون للجسم، كما يجب الإشارة أن له العديد من الخصائص، فهو يعمل على معالجة الجهاز المناعي كما تعمل هذه الأوراق على الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين ويزيد من طاقة الشخص عند تناوله كما يساعد في الوقاية من المرض السكري ومرض الزهايمر أيضاً، وخلال السطور القادمة سوف نطرح عليكم العديد من الفوائد والمميزات الخاصة بهذه الأوراق تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة

هناك العديد من الفوائد العلمية لأوراق الزيتون ومن بينها:

أولا أنها يساعد في الحفاظ على خفض ضغط الدم إذا تم استعمالها بشكل منتظم كما يجب الإشارة أن هذه الأوراق تحتوي على العديد من المواد التي تحمي الجدار الخاص بالأوعية الدموية من حدوث أي خلل.

ثانيا تتواجد العديد من الدراسات التي أثبت أن أوراق الزيتون تعمل على تقليل جميع الكوليسترول وأيضا تعمل على منع تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

ثانيا تساعد هذه الأوراق في الوقاية من جميع أمراض الجهاز المناعي، كما تساعد في الوقاية من الإصابة بمرض الشريان التاجي.

الحفاظ على مستوي السكر

وتعمل على زيادة إنتاج الأنسولين في الدم وهذا بالطبع يؤدي إلي الوقاية من الإصابة بالمرض السكر.

من أهم مميزات هذه الأوراق أنها تساعد بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان بجميع أنواعه لأنها تحتوي على العديد من المضادة للأكسدة.

كما تعمل هذه المضادات الموجودة داخل أوراق زيت الزيتون علي إبطاء نمو كافة الأورام السرطانية.

تساعد هذه الأوراق في محلية جميع الأمراض العصبية ومن بينها مرض الزهايمر الذي يعاني منه العديد من الأشخاص خصوصا كبار السن.