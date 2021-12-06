بنصف كوب من السمن حضري القرص الفلاحي الطرية بمكونات سهلة وبسيطة

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طريقة عمل القرص الفلاحي الهشة التي يفضلها الكثير من الناس ويتناولونها بدون تردد، ويتم القيام بعمل هذه القرص بعدة طرق مختلفة على حسب وصفة كل أم وكل شيف، ولكي تنجح كل وصفة يجب إتباع المقادير بدقة مع مراعاة صلاحية كل مكون من المكونات وخاصة الخميرة والبيكنج بودر، كما أن تلعب درجة حرارة الفرن دور كبير في نجاح هذه القرص لذلك يجب علينا ضبط هذه الحرارة، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل القرص الفلاحي وكيفية تنفيذها خطوة بخطوة من خلال هذه المقالة عبر موقعنا المعروف عند الجميع موقع ثقفني.مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية
تتكون القرص الفلاحي من مجموعة من المكونات الغير مكلفة تتوفر في جميع الأماكن والمطابخ وهذه المكونات هي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمن او الزبدة.
- 2 حبة من البيض.
- 3 أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الحليب الرائب.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- كوب واحد من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ماء للعجن.
تختلف طريقة عمل هذه القرص من طريقة إلى أخرى على حسب الطريقة التي يعرفها كل شخص وهذه الطريقة كما يلي:-
- نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر في إناء للعجن ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن او الزبدة وعليها الحليب الرائب والكركم إلى الخليط السابق ونستمر في الخفق.
- ننخل الدقيق جيداً ونخلط به الخميرة الفورية ورشة الملح والبيكنج بودر ونضعهم على الخليط تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق.
- نعجنهم حتى نحصل على عجينة طرية ويترك العجين لمدة ساعة حتى يخمر.
- نشكل العجين على شكل دوائر ونضعه في صينية ثم نتركه حتى يخمر مرة أخرى بعد ذلك ندهن وجه ببيضة ونرش عليه السمسم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي الرائع.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي أو الحليب.
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طريقة عمل القرص الفلاحي الهشة التي يفضلها الكثير من الناس ويتناولونها بدون تردد، ويتم القيام بعمل هذه القرص بعدة طرق مختلفة على حسب وصفة كل أم وكل شيف، ولكي تنجح كل وصفة يجب إتباع المقادير بدقة مع مراعاة صلاحية كل مكون من المكونات وخاصة الخميرة والبيكنج بودر، كما أن تلعب درجة حرارة الفرن دور كبير في نجاح هذه القرص لذلك يجب علينا ضبط هذه الحرارة، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل القرص الفلاحي وكيفية تنفيذها خطوة بخطوة من خلال هذه المقالة عبر موقعنا المعروف عند الجميع موقع ثقفني.مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية
تتكون القرص الفلاحي من مجموعة من المكونات الغير مكلفة تتوفر في جميع الأماكن والمطابخ وهذه المكونات هي كالتالي:-
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمن او الزبدة.
- 2 حبة من البيض.
- 3 أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الحليب الرائب.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- كوب واحد من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ماء للعجن.
تختلف طريقة عمل هذه القرص من طريقة إلى أخرى على حسب الطريقة التي يعرفها كل شخص وهذه الطريقة كما يلي:-
- نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر في إناء للعجن ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي او اليدوي حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السمن او الزبدة وعليها الحليب الرائب والكركم إلى الخليط السابق ونستمر في الخفق.
- ننخل الدقيق جيداً ونخلط به الخميرة الفورية ورشة الملح والبيكنج بودر ونضعهم على الخليط تدريجياً حتى تنتهي كمية الدقيق.
- نعجنهم حتى نحصل على عجينة طرية ويترك العجين لمدة ساعة حتى يخمر.
- نشكل العجين على شكل دوائر ونضعه في صينية ثم نتركه حتى يخمر مرة أخرى بعد ذلك ندهن وجه ببيضة ونرش عليه السمسم.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي الرائع.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي أو الحليب.
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